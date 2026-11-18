Durante una conferencia de prensa, diversas asociaciones de transportistas amagaron con realizar otro paro nacional, en caso de que el Gobierno de México no atienda sus peticiones.

Si bien, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y la Federación Mesoamericana de Transportistas (Fematrac), reconocieron que el diálogo con las autoridades “avanza”, aseguran que muchas de sus demandas no se han cumplido.

¿Por qué los transportistas amenazan con otro paro nacional?

Aunque los transportistas reconocieron avances en las negociaciones, aseguraron que uno de los temas pendientes es el relacionado con los estímulos fiscales para las empresas en 2027.

A esto se suman las denuncias sobre las condiciones en las que deben trabajar diariamente, especialmente por los robos, las extorsiones y el deterioro de las carreteras.

Durante seis mesas de trabajo con autoridades federales, las asociaciones han trabajado los siguientes temas:

Inseguridad y robos en carreteras.

Falta de paraderos seguros.

Cobros excesivos por servicios de grúas.

Mal estado de las vías de comunicación.

Las agrupaciones señalaron que no quieren perjudicar a las familias mexicanas, porque los bloqueos carreteros “podrían generar desabasto de alimentos”.

Transportistas denuncian cancelación de reuniones con autoridades

Carlos García, presidente de HAMOTAC, cuestionó la disposición de las autoridades para atender las demandas del sector.

Incluso, denunció que este miércoles les cancelaron una reunión con la Guardia Nacional en la que abordarían asuntos relacionados con la seguridad carretera.

Por su parte, representantes del sector aseguraron que permanecerán en movilización permanente hasta conseguir mejores condiciones para los operadores.

¿Cuándo sería el próximo paro nacional de transportistas?

Hasta el momento, las organizaciones no han anunciado una fecha exacta para realizar otro paro nacional, pues están a la espera del cumplimiento de acuerdos.

Canacar estima que se han alcanzado 29 acuerdos con distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación.

Pero aclararon que los acuerdos pactados deberán atenderse entre noviembre y diciembre de 2026, periodo en el que las organizaciones darán seguimiento a los avances.

Mientras tanto, los transportistas mantienen abierta la posibilidad de nuevas protestas y bloqueos en las carreteras del país.