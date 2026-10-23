¡Transportistas anuncian paro nacional! Esta es la fecha: Protestan por recortes fiscales en el Paquete Económico 2027

Las principales cámaras y organizaciones del autotransporte de carga en el país anunciaron un paro nacional a partir del próximo lunes, en protesta por la reducción del incentivo fiscal incluida en el Paquete Económico 2027. Los líderes del sector advirtieron que la medida vuelve inviable una actividad golpeada por la inseguridad en carreteras y el constante incremento en los costos de operación.

La movilización es encabezada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC) y la Industria del Transporte y Comercio (INDECO).

¿Qué es lo que piden los transportistas en el próximo paro nacional?

El conflicto central radica en la modificación al estímulo fiscal proyectado para el ejercicio 2027. Las autoridades redujeron el umbral de ingresos anuales permitidos, pasando de 300 a 250 millones de pesos, para que las empresas y hombres-camión puedan deducir una parte sustancial de sus gastos operativos.

"Nos quieren meter más impuestos y el transporte simplemente no aguanta así", aseveró Carlos García, presidente de HAMOTAC, al explicar que la rentabilidad de las unidades se encuentra al límite debido a las pérdidas derivadas del robo de mercancías y el encarecimiento de insumos básicos como combustible y refacciones.

El dirigente desmarcó la protesta de cualquier tinte electoral o partidista: "No estamos manipulados, no tiene un fin político, es un tema estrictamente económico y de supervivencia. Somos uno de los sectores más saqueados del país".

Así será el paro nacional de transportistas del próximo lunes

Para no afectar de manera crítica el libre tránsito ni paralizar por completo el suministro de mercancías, las organizaciones aclararon que no realizarán cierres totales de autopistas ni carreteras federales.

La estrategia consistirá en estacionar las unidades de carga sobre el carril de extrema derecha en los principales corredores logísticos e ingresos a las zonas metropolitanas. Con esta formación en fila, los transportistas buscan hacerse visibles ante las autoridades federales para exigir una mesa de trabajo inmediata antes de que la propuesta fiscal sea ratificada.

