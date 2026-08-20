Carreteras bajo acecho de criminales: 86 robos y 13 traileros entre desaparecidos y secuestrados en Veracruz
Transportistas reportan 86 robos a traileros en Veracruz, además de 7 desaparecidos y 6 secuestros; en 15 días sumaron 11 asaltos en el tramo Veracruz-Perote.
En los últimos 15 días se registraron 11 robos a traileros en el tramo Veracruz -Perote, de acuerdo con transportistas, quienes exigieron al gobierno de Rocío Nahle reforzar la seguridad carretera ante el aumento de asaltos, secuestros y desapariciones de operadores.
Los afectados aseguran que en lo que va del año acumulan 86 robos, además de siete conductores desaparecidos y seis casos de secuestro; ante este panorama, sostienen que prácticamente todo el estado representa un riesgo para quienes recorren las carreteras.
Transportistas forman convoyes para evitar robos y secuestros en Veracruz
Ante la falta de seguridad que denuncian en Veracruz, los propios conductores han tenido que modificar sus recorridos y adoptar medidas para reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.
Incluso, personas que necesitan trasladarse hacia Huixcolotla para comprar frutas y verduras forman grupos de entre 20 y 25 camionetas, se concentran en Perote y emprenden el viaje durante la madrugada, entre las 4:00 y 4:30 horas.
Exigen seguridad carretera al gobierno de Veracruz
Los transportistas y traileros cuestionaron las estrategias implementadas por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, al considerar que no han logrado frenar los robos en las carreteras.
Por ello, pidieron a la administración estatal encabezada por Rocío Nahle implementar una estrategia que permita recuperar la seguridad en el tramo Veracruz-Perote y garantizar que los conductores puedan circular sin temor a ser víctimas de asaltos.
@aztecanoticias Un joven que se mudaba a Veracruz fue interceptado por ladrones armados en la autopista Puebla–Tuxpan, a la altura de Huauchinango. Le robaron toda su mudanza y también a sus dos perritas, Camila y Mía, de seis años. Aunque suplicó que se las devolvieran, nunca lo hicieron. Ahora, a través de la denuncia pública busca recuperar a sus mascotas y evidenciar la violencia que se vive día con día en las autopistas. El reporte de Javier Alatorre en #Hechos #Inseguridad #Robo #Carreteras #perritos ♬ sonido original - Azteca Noticias