Trolebús Línea 14 inicia servicio: conoce su ruta desde CU hasta Huipulco

Este martes inició operaciones la Línea 14 del Trolebús en la Ciudad de México (CDMX), un nuevo corredor de transporte que conecta el CETRAM Universidad con el CETRAM Huipulco. Conoce la ruta completa, las 14 estaciones y las opciones de traslado en el sur de la capital.

¿Cuál es la ruta de la Línea 14 del Trolebús?

El recorrido cuenta con una extensión de 13.2 kilómetros y tiene como objetivo facilitar los traslados diarios de miles de usuarios, especialmente en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, donde se estima un presunto beneficio de más de 107 mil habitantes.

La nueva línea opera con una flotilla de 19 trolebuses de 12 metros de longitud, ofreciendo una tarifa de 7 pesos. Además, se espera una demanda de hasta 20 mil pasajeros diarios, con un tiempo estimado de 33 minutos.

Hoy dio inicio el servicio de la Línea 14 de Trolebús que va del CETRAM Universidad al CETRAM Huipulco.

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Entre sus principales conexiones destacan la Línea 3 del Metro, la Línea 12 del Trolebús y el Tren Ligero, lo que permite una mejor articulación con la red de transporte público de la ciudad.

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Asimismo, la frecuencia de paso será de aproximadamente 4 minutos, lo que busca reducir tiempos de espera y mejorar la eficiencia del servicio.

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El Tren Ligero del STE se consolida como la alternativa más ágil y directa para llegar al recinto deportivo, operando desde la terminal de Tasqueña en dos modalidades clave.

El servicio directo, el más rápido conecta de manera continúa de la estación Tasqueña con la estación Estadio Banorte, sin paradas intermedias y con un tiempo estimado de viaje de aproximadamente 15 minutos.

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Por su parte, el Servicio Ordinario realiza el recorrido habitual, con paradas intermedias en las estaciones correspondientes del trayecto, ofreciendo una opción más accesible para los usuarios que se trasladan a lo largo de la ruta completa.