Las autoridades de Puebla anunciaron la recuperación de tres cuerpos, cuatro meses después de que quedaran atrapados en las

grutas de Chichicazapan, en Cuetzalan.

Cómo fue el operativo de rescate en las grutas de Chichicazapan

El caso involucra a Ismael y sus dos hijas, Klarime y Yazmín Lizbeth, entraron a las grutas, pero tras las intensas lluvias que causaron la crecida repentina del río subterráneo, quedaron atrapados el 7 de julio de 2026 mientras realizaban un recorrido turístico.

Tras cuatro días de evacuaciones y preparación del operativo especial, en el cual enfrentaron dificultades climáticas, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres del estado de Puebla recuperó los cuerpos de las tres personas los días 13 y 14 de noviembre de 2026.

“El gobierno de Puebla, a través de Protección Civil Estatal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, espeleólogos y guías locales, concluyó las labores de extracción de las tres personas que quedaron atrapadas en el interior de la gruta”, señaló Protección Civil de Puebla en sus redes sociales.

⛰ Concluye la extracción de cuerpos en la gruta de Chichicazapan, Cuetzalan.



El @Gob_Puebla, a través de Protección Civil Estatal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, espeleólogos y guías locales, concluyó las labores de extracción de las… pic.twitter.com/1Q6l4qaoMY — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) November 16, 2026

Qué pasó con la familia atrapada en Cuetzalan en julio de 2026

Cabe recordar que en ese entonces Araceli, madre de la familia, y el guía lograron salir con vida, pero el resto de los integrantes del grupo conformado por siete visitantes quedó atrapado. Un día después, cuerpos de emergencia recuperaron el cuerpo de un hombre de 31 años que murió en el incidente.

Por qué tardaron cuatro meses en recuperar los cuerpos en Puebla

Los rescatistas emprendieron acciones para poder sacar los cuerpos de las personas, pero las intensas lluvias aumentaban el caudal subterráneo y las fuertes corrientes generaban un alto riesgo, por lo que las autoridades tuvieron que suspender las labores hasta encontrar condiciones que les permitieran el ingreso de una forma segura.