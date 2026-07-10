Hallan dos cuerpos en gruta de Cuetzalan; continúa la búsqueda de una persona desaparecida

Las labores de búsqueda y rescate continúan en la gruta de Chichicazapan, ubicada en el municipio de Cuetzalan, Puebla, donde una familia originaria de Chignautla quedó atrapada junto con un guía turístico tras el repentino incremento del nivel del agua provocado por las intensas lluvias registradas en la Sierra Norte.

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil confirmaron el hallazgo de dos de los tres cuerpos que permanecían desaparecidos, mientras que una persona sigue sin ser localizada.

De acuerdo con los reportes, un integrante del grupo logró salir de la gruta por sus propios medios y alertó a los cuerpos de emergencia, lo que permitió rescatar con vida a una mujer.

Sin embargo, las labores de búsqueda se complicaron por las condiciones al interior de la gruta y por el mal clima, por lo que el operativo para recuperar el último cuerpo fue suspendido y se reanudará durante la madrugada del sábado.