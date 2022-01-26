Niegan trasplante a paciente de Boston que no tener vacuna Covid-19

DJ Ferguson es un padre, hijo y hermano que a los 31 años, que actualmente lucha por su vida en un hospital de Boston. Desde el 26 de noviembre del año 2021, está hospitalizado debido a que padece de un problema cardíaco hereditario que hace que sus pulmones se llenen de líquido y sangre, por eso necesita un trasplante.



David Ferguson, padre de DJ Ferguson:

Mi hijo ha ido al borde de la muerte para mantenerse firme.

Necesita con urgencia un trasplante de corazón. David Ferguson, padre de DJ Ferguson, señaló que "su corazón se ha deteriorado tanto que no funcionará por sí solo".

Niegan trasplante de corazón a no vacunado

Hasta hace unos días encabezaba la lista de pacientes para recibir el órgano, sin embargo una condición detuvo súbitamente su esperanza.

Paciente de Boston eliminado de la lista de trasplantes por no tener vacuna Covid-19

DJ Ferguson no ha sido vacunado contra Covid-19. De hecho, inocularse nunca ha entrado en sus planes. David Ferguson, padre DJ Ferguson, ha señalado que su hijo le dijo que la vacuna contra la Covid-19 va en contra de sus principios y que no creé en ella.



David Ferguson, padre de DJ Ferguson:

Va un poco en contra de sus principios básicos: él no cree en eso.

Esto lo hace no elegible debido a la política hospitalaria. El Hospital Brigham and Women's en Boston, ha señalado que lo candidatos a trasplante de órganos necesitan estar inoculados contra Covid-19 para "crear la mejor oportunidad de una operación exitosa y para optimizar la supervivencia del paciente después del trasplante, dado que su sistema inmunológico está drásticamente suprimido".

Sin embargo, lejos de lo administrativo está la condición médica debido a que después de un trasplante, el sistema inmunológico del paciente queda "drásticamente suprimido".

DJ Ferguson fue el primero en la lista para recibir el trasplante en el Brigham and Women's Hospital, pero ya no es elegible debido a su estado de vacunación, informó CBS Boston. https://t.co/Ymp7b2Gyd0 — Rafael Grullón (@RafaelGrullon9) January 25, 2022

Dr. Arthur Caplan, director de Ética Médica en NYU:

Después de cualquier trasplante, riñón, corazón, lo que sea, su sistema inmunológico se apaga.

Esto significa que una simple gripe o el mismo Covid-19 podrían matarlo. Esa es la explicación del doctor Arthur Caplan, director de Ética Médica en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El doctor Arthur Caplan, director de Ética Médica en NYU, señala que "Los órganos son escasos, no los vamos a distribuir a alguien que tiene pocas posibilidades de vivir cuando otros que están vacunados tienen más posibilidades de supervivencia después de la cirugía".

Aunque la familia agradece la gran atención de médicos y enfermeras del Hospital Brigham and Women's de Boston, quieren trasladarlo a otro lugar para que le efectúen en trasplante de corazón.



David Ferguson, padre de DJ Ferguson:

Es su cuerpo, es su elección.

Nationally, more than 100,000 candidates are on waitlists for organ transplantation. With a shortage of available organs, we do everything we can to ensure that patients who receive a transplanted organ have the greatest chance of survival. Read more here: https://t.co/bBQwtxzP7D — Brigham and Women's Hospital (@BrighamWomens) January 26, 2022

Miles esperan por un trasplante de órgano en Estados Unidos

Polémica decisión, ya que en Estados Unidos hay más de 100 mil personas en listas de espera para trasplante y que no recibirán un órgano hasta dentro de cinco años debido a la escasez registrada en la Unión Americana.

Ante este polémico caso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han hecho un nuevo llamado para que todos los candidatos a trasplante de órganos se vacunen contra Covid-19.