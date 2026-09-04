¡350 años de cárcel! Hombre y mujer acumulan condenas por trata; nueva sentencia es por un caso en Tepotzotlán, Edomex

Una sentencia de 90 años de prisión fue impuesta a un hombre y una mujer por el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad, por hechos ocurridos en Tepotzotlán, Estado de México; ambos fueron encontrados responsables por trata después de una investigación de la Fiscalía del Edomex.

Los sentenciados fueron identificados com o Paul López Gómez, de 45 años, y Yazmín Dimas Mendoza, de 39, quienes además ya acumulaban condenas por hechos similares; con esta nueva resolución, sus penas alcanzan 185 y 165 años de cárcel, respectivamente.

La investigación comenzó tras una alerta internacional

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió información del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) sobre los hechos y abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las indagatorias permitieron establecer, de acuerdo con la autoridad, que ambos sentenciados involucraron a una familiar menor de edad en actividades de índole sexual y que en dos ocasiones realizaron grabaciones de esos actos.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, Paul López Gómez y Yazmín Dimas Mendoza fueron detenidos y posteriormente ingresados a Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

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#Sentenciados



La #FiscalíaEdoméx obtuvo una sentencia condenatoria de 90 años de prisión en contra de Paul López Gómez y Yazmín Dimas Mendoza, por su responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio de una menor de edad, hechos registrados en #Tepotzotlán, además… pic.twitter.com/zc6oU5Wh7M — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 4, 2026

Cada uno recibió una condena de 90 años

Tras el proceso legal, un juez determinó la responsabilidad de ambos por trata de personas y les impuso 90 años de prisión a cada uno.

La resolución también contempla una multa y el pago de 96 mil 200 pesos por concepto de reparación del daño a la víctima.

Ya tenían condenas por casos similares

El expediente tiene un antecedente relevante para ambos sentenciados; Paul López Gómez ya enfrentaba condenas por hechos similares cometidos en agravio de diversas niñas; con la nueva pena, acumula 185 años de prisión.

En el caso de Yazmín Dimas Mendoza, anteriormente había recibido una sentencia de 75 años por hechos similares en agravio de su hija y de otra niña cuya identidad no fue determinada; ahora suma 165 años de cárcel.