Trayectoria del huracán “Genevieve”: ciclón ‘monstruoso’ se intensifica nuevamente a categoría 4

Tras alcanzar una categoría altamente destructiva, el huracán “Genevieve” había perdido fuerza en el océano Pacífico. Sin embargo, este martes 28 de julio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que el ciclón tropical volvió a subir a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Cabe recordar que durante el fin de semana alcanzó la categoría de súper huracán, provocando lluvias y alto oleaje en la costa suroccidental de México.

Trayectoria EN VIVO del huracán “Genevieve”; ¿en dónde se ubica?

Actualmente, el centro del ciclón se localiza a 920 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Debido a su ubicación, Conagua aseguró que no representa ningún riesgo para costas mexicanas.

No obstante, debido a la presencia de nubosidad, algunos estados del país podrían registrar lluvias fuertes, aunque sin representar un riesgo de inundaciones.

Actualmente, presenta vientos máximos sostenidos de 215 km/h, rachas de 260 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h. Para el fin de semana, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que “Genevieve” se degrade a tormenta tropical.