Huracán “Genevieve” provocará lluvias intensas en cinco estados hoy 28 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso urgente por lluvias intensas para Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca debido a la presencia del huracán "Genevieve" —el primero de máxima categoría registrado en el Pacífico oriental en los últimos dos años— y el mozón mexicano; lo que podría provocar deslaves, inundaciones y el desbordamiento de ríos que afecten directamente a la población vulnerable de dichos estados.

⛈️🌞💨🌊 El #SMNmx te informa las condiciones #Meteorológicas que se esperan durante este martes, a través de su #VideoPronóstico. ¡Buenos días! ⬇️ pic.twitter.com/b5qeCvbvmV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 28, 2026

Las autoridades recomendaron extremar precauciones de forma inmediata y seguir las indicaciones oficiales de Protección Civil ante las intensas lluvias de 75 a 150 mm, vientos fuertes y oleaje elevado de hasta 3 metros de altura, todo durante el transcurso de este martes 28 de julio del 2026.

¿Qué zonas de los 5 estados se verán afectados por las intensas lluvias?

Específicamente, el SMN recalcó que las intensas lluvias afectarían al suroeste de Jalisco, todo Colima, el suroeste de Michoacán, norte y este de Guerrero, y el oeste de Oaxaca. Cabe destacar que, aunque estas condiciones meteorológicas severas son originadas por la interacción con el mozón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 21 y los desprendimientos nubosos del huracán "Genevieve" en el océano Pacífico.

¿En qué otros estados lloverá hoy 28 de julio?

Otros estados que se verán afectados por lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) son:



Nayarit

Morelos

Puebla

Chiapas

Asimismo, se prevén lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:



Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

CDMX

Edomex

Tlaxcala

Veracruz

Asimismo, las autoridades recalcaron que hay Alerta Marítima en el Pacífico por el oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, además de mar de fondo —oleaje largo y continuo— de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Calor extremo azotará el norte de México

En contraste, el norte de México registrará temperaturas superiores a los 45ºC en el noreste de Baja California y de 40 a 45 ºC en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ante el mal clima, las autoridades aconsejaron mantener una hidratación constante, vestir ropa de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y poner especial atención a niños y adultos mayores.