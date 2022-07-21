VIDEO: Tren se incendia y pasajeros escapan por las ventanas

Al menos 200 pasajeros fueron evacuados de un tren debido a un incendio en uno de los vagones, algunos escaparon por las ventanas, incluso una de las personas saltó al río Mystic, en Massachusetts, Estados Unidos y los servicios de emergencia tuvieron que rescatarlo después.

Las autoridades de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA) indicaron que un tren de la Línea naranja en dirección sur se acercaba a la estación de ensamblaje cuando vieron llamas y humo en uno de los vagones.

Y aunque el personal de MBTA ayudaron a evacuar a varios pasajeros, algunos salieron por las ventas del vagón y saltaron hacia las vías del tren para para ponerse a salvo.

A train fire in Massachusetts prompted the evacuation of 200 people. Passengers climbed through windows and even jumped off a bridge to escape. https://t.co/pG2eh4iCAC pic.twitter.com/6YlRzPPHhe — CNN (@CNN) July 21, 2022

"Con la ayuda del personal de MBTA, aproximadamente 200 pasajeros salieron del tren, pero algunas personas evacuaron a través de las ventanas del primer vagón", agregó MBTA.

Steve Poftak, gerente de la agencia de transporte, informó en una conferencia de prensa que el incendio fue causado por una pieza de metal que corre a lo largo de la base del tren que se soltó.

"La pieza de metal se soltó e hizo contacto con el tercer riel, lo que provocó chispas, humo y, en última instancia, fuego”, relató Poftak y añadió que continuarán las investigaciones.

Las autoridades de Massachusetts no reportaron ninún herido debido al incendio en uno de los trenes, pero indicaron que se trató de un momento aterrador para las personas que iba a bordo.

"Obviamente, este es un incidente aterrador y no es el tipo de servicio que queremos brindar a nuestros clientes".

Pasajero salta al río Mystic para escapar del incendio del tren

Además, uno de los pasajeros escapó del incendio y saltó al río Mystic. Esa persona fue rescatada minutos más tarde por elementos de seguridad y rechazó ser trasladada a un hospital para que lo revisara, dijo MBTA.

Otra de las pasajeras relató para CNN que el tren se acercaba al puente Dana cuando escuchó una explosión y el tren se detuvo de inmediato.

"Todos saltaban y gritaban. Se podía oler a quemado y había algo de humo y luego hubo más explosiones. En ese momento, realmente pensé que iba a morir", dijo la usuaria.

