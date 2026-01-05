Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico denuncian a 3 empresas y funcionarios responsables

La batalla legal por el accidente del Tren Interoceánico ha comenzado. A poco más de una semana del descarrilamiento que marcó el cierre de 2025, abogados de tres de las víctimas acudieron este lunes 5 de enero de 2026 a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia penal contra tres empresas privadas y servidores públicos, señalando graves irregularidades en la construcción y mantenimiento de la Línea Z.

El recurso legal busca fincar responsabilidades por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

La defensa sostiene que el siniestro ocurrido el pasado 28 de diciembre no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de omisiones técnicas y falta de supervisión.

Accidente del Tren Interoceánico: Las 3 empresas señaladas

La denuncia pone nombre y apellido a los presuntos responsables de las fallas en la infraestructura. Los abogados señalaron directamente a tres compañías encargadas de la construcción, mantenimiento y supervisión de la obra, destacando un dato alarmante: las tres firmas cuentan con observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las empresas denunciadas son:



COMSA INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE S.A. DE C.V.

DANIFERROTOOLS S.A. DE C.V.

Además de los consorcios, la querella incluye a los servidores públicos que resulten responsables tras las investigaciones, acusándolos de permitir la operación del tren sin las garantías de seguridad necesarias .

Abogados de la familia víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron la denuncia ante la FGR; buscan transparencia absoluta | Ricardo Torres/FIA

Familia Iglesias, los que se atrevieron a demandar

Las víctimas representadas en esta acción legal son Juan Manuel Iglesias López, así como Sintia y Alexis Iglesias Temích, quienes resultaron con lesiones diversas tras el descarrilamiento.

Vía telefónica, los afectados denunciaron que, aunque están recibiendo atención médica por parte de las autoridades, el proceso ha sido desgastante debido a una pésima logística. Acusan una mala coordinación en el sector salud, relatando que "los trajeron de un lado a otro" antes de brindarles la atención especializada que requerían sus heridas.

Las alertas ignoradas desde 2020 en la construcción del Tren Interoceánico

El objetivo central de esta denuncia no es solo la reparación del daño, sino romper el hermetismo. Al judicializar el caso, las víctimas buscan tener acceso legal a la carpeta de investigación, coadyuvar en las indagatorias y conocer los peritajes reales sobre qué causó que el tren saliera de las vías en Oaxaca.

"Expondremos las irregularidades detectadas y las fallas en la supervisión", sentenció la defensa, advirtiendo que irán hasta las últimas consecuencias contra lo que califican como una negligencia criminal.