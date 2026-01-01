Sube a 14 cifra de muertos por descarrilamiento de Tren Interoceánico; muere abuela de niña fallecida en accidente

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ha cobrado 14 vidas hasta el 1 de enero de 2026. El más reciente fallecimiento reportado es el de Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años de edad, quien murió hoy jueves.

La mujer era abuela de Elena Solorza, de 6 años de edad, una de las menores de edad víctimas de dicho siniestro ocurrido el domingo 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. Su cuerpo llegará la tarde de hoy a la comunidad oaxaqueña de San Pedro Comitancillo, de donde era originaria. La Secretaría de Marina, quien opera el tren, expresó sus condolencias.

La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados.



Expresamos nuestra… — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 1, 2026

El sueño que terminó en tragedia: la historia de Hilda Alcántara y su nieta Elena

Hilda Alcántara Alvarado tenía 73 años de edad y era abuela de Elena Solorza Cruz, niña de apenas 6 años de edad. Ambas, junto con una tía, una hermana de la menor y dos primos, estaban a bordo del Tren Interoceánico para cumplir el sueño de la pequeña: tener un viaje en tren por primera vez en su vida.

No obstante, hace unos días, la misma comunidad despidió a la menor de edad. Los vecinos de la zona aseguraban que no terminaban de aceptar lo sucedido con la pequeña. El resto de la familia también resultó con lesiones. Una hermana de Elena fue dada de alta a los pocos días.

Víctimas del sur de Veracruz: identifican a los fallecidos del siniestro ferroviario

En la lista de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico también figura otra menor de edad: Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años de edad, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. La mayoría de las víctimas procedían del sur de Veracruz, de regiones como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Villa Allende.

Solo quería ayuda: el testimonio de una sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Relato de una sobreviviente: "sólo quería que llegara ayuda", narra Karla Ortiz

Karla Ortiz López, sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico, resultó con una fractura en el codo derecho y moretones tras el siniestro ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

La joven relató a FIA que sólo quería que personal de emergencias acudiera en ayuda de ella y del resto de los pasajeros, quienes quedaron entre los restos de los vagones.