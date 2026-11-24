¡Comienza la magia decembrina! El tradicional Tren Navideño 2026 ha comenzado su recorrido anual por distintas comunidades, luciendo un espectáculo de luces y música; te compartimos la ruta oficial y si pasará por México.

El tren incluye decoración iluminada, conciertos gratuitos desde los vagones.

¿Cuánto dura el recorrido del Tren Navideño 2026?

El recorrido del Tren Navideño dura alrededor de 32 días, desde el 19 de noviembre en Montreal, Canadá, y termina hasta el 20 de diciembre.

A lo largo de la ruta se contemplan alrededor de 182 paradas por distintas comunidades.

¿Por dónde pasará el Tren Navideño 2026? Ruta completa

El Tren Navideño, también conocido como Holiday Train, realizará 182 paradas a través de 6 provincias en Canadá y 13 estados de Estados Unidos.

La primera parte del recorrido comienza en Canadá, cruzando de costa a costa, pasando por:

Quebec: Montreal, Sherbrooke, Lac-Mégantic.

Montreal, Sherbrooke, Lac-Mégantic. Ontario: Toronto, Hamilton, London, Windsor, Ottawa

Toronto, Hamilton, London, Windsor, Ottawa Manitoba: Diversas localidades a lo largo de la ruta

Diversas localidades a lo largo de la ruta Saskatchewan: Estevan, Weyburn

Estevan, Weyburn Alberta : Diversas localidades a lo largo de la ruta

: Diversas localidades a lo largo de la ruta Columbia Británica: Donde finaliza el 20 de diciembre en Port Moody y Port Coquitlam.

La segunda parte del Tren Navideño es en Estados Unidos, recorriendo las siguientes zonas:

Maine

Nueva York

Michigan

Ohio

Indiana

Illinois , incluyendo Chicago

, incluyendo Chicago Minnesota

Misuri , incluyendo Kansas City

, incluyendo Kansas City Texas

Luisiana

Mississippi

Tren Navideño CPCK 2026: Ruta completa, fechas y por dónde pasará el Holiday Train Actividades del Tren Navideño 2026 (CPKC)

¿El Tren Navideño 2026 para por ciudades de México?

¡Atención, mexicanos! Se espera que el Tren Navideño 2026 SÍ pase por México entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre 2026.

A diferencia de sus recorridos por los países vecinos, la edición mexicana cuenta con su propio convoy compuesto por vagones decorados, una plataforma con un nacimiento, un cabús conmemorativo y una locomotora ecológica iluminada.

Ruta del Tren Navideño en México:

El Tren Navideño en México recorrerá las siguientes zonas del país:

Monterrey , Nuevo León

, Nuevo León Saltillo , Coahuila

, Coahuila San Luis Potosí , San Luis Potosí

, San Luis Potosí Escobedo , Guanajuato

, Guanajuato Acámbaro , Guanajuato

, Guanajuato Morelia , Michoacán

, Michoacán Lázaro Cárdenas, Michoacán

🇨🇦 | En Canadá, el Tren de Navidad del Pacífico inició su recorrido a través del país norteamericano, el cual concluirá el 20 de diciembre de 2026. https://t.co/U35DEcTdTv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 23, 2026

¿Qué es el CPCK Holiday Train y qué actividades ofrece?

El CPKC Holiday Train, conocido como el Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City, suele hacer un recorrido cada año, decorado con miles de luces LED que viaja por Canadá, Estados Unidos y, en ocasiones, México.

Su objetivo es recaudar fondos y alimentos para bancos de alimentos locales.

Actividades del Tren Navideño 2026

Al detenerse en cada estación, uno de los vagones abre su compuerta lateral para funcionar como escenario y ofrece presentaciones musicales en vivo de unos 30 minutos con canciones originales y clásicos navideños.