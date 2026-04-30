¡Viajar a China nunca fue tan fácil! Nueva política dispara el turismo internacional en 2026 con entrada sin visa

China vive un nuevo auge turístico internacional, gracias a la ampliación de sus políticas de entrada sin visa y permisos de tránsito de hasta 240 horas (10 días), el “gigante asiático” se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para viajeros de todo el mundo.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026, se han reportado más de 7 millones de cruces fronterizos en la capital, Beijing, lo que representa un aumento del 13% anual, algo que las utoridades atribuyen este crecimiento a la flexibilización migratoria impulsada por el gobierno chino.

¿Qué cambió en la política de visas de China?

En la actualidad, China ofrece exención unilateral de visa a ciudadanos de 50 países, además de acuerdos de acceso mutuo sin visa con 29 naciones, y a esto se suma un sistema de tránsito sin visa de hasta 240 horas, disponible para viajeros de 55 países.

Esta estrategia busca facilitar el turismo y los negocios, permitiendo que visitantes internacionales exploren el país sin trámites largos ni costos adicionales.

¿Por qué Beijing se vuelve un destino clave?

La capital china, Beijing, se posiciona como uno de los principales puntos de entrada. Sitios históricos como la Ciudad Prohibida y su oferta cultural llaman la atención de turistas que buscan experiencias auténticas.

Además, la capital china menoro su infraestructura turística con servicios integrales en aeropuertos como el Beijing Daxing International Airport, donde los visitantes pueden acceder a más de 20 servicios en un solo punto, desde transporte hasta asesoría turística.

¿Cómo es la experiencia de los viajeros en China?

Casos como el de Julian, un visitante extranjero, reflejan la facilidad del nuevo sistema, después de aterrizar en Beijing, logró ingresar rápidamente gracias al esquema sin visa y trasladarse al centro en el tren exprés, evitando el tráfico.

Ya en la ciudad, vivió una de las experiencias más buscadas: probar el tradicional Pato Pekinés, uno de los platillos más emblemáticos del país.

On April 29, 2026, Beijing launched the GO BEIJING online service platform for inbound visitors, jointly developed by municipal government departments and Alipay.

Accessible via Alipay’s international version, it provides 39 services in 16 languages, covering transportation,… pic.twitter.com/SJnNamChcX — Chinese Embassy in Ukraine (@Chinaemb_ua) April 30, 2026

¿Qué tecnología facilita el turismo en China?

La modernización también juega un papel clave, ya que gracias a plataformas digitales como “GO BEIJING”, accesible desde aplicaciones como Alipay, ofrece servicios en 16 idiomas, incluyendo reservas, transporte y hasta un asistente turístico con Inteligencia Artificial.

Cabe decir que el crecimiento del turismo en China refleja una estrategia clara, la de abrirse al mundo con menos barreras y más tecnología.