VIDEO: Momento del descarrilamiento de un tranvía en Milán; hay 2 muertos y 40 heridos

Un grave accidente en Milán dejó al menos dos muertos y alrededor de 40 heridos, luego de que un tranvía se descarrilara en pleno centro de la ciudad y terminara impactando contra el escaparate de una tienda.

De acuerdo con un portavoz de los bomberos de Milán, el siniestro ocurrió en la calle Viale Vittorio Veneto, muy cerca de la Stazione Centrale di Milano, una de las zonas con mayor flujo de personas en la capital italiana.

VIDEO del momento del descarrilamiento: ¿qué pasó con el tranvía en Milán?

Las primeras versiones oficiales señalan que la unidad, uno de los modelos más recientes en operación en la ciudad, se salió de las vías por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Después del descarrilamiento, el tranvía se desvió y terminó incrustado en la fachada de un comercio, provocando escenas de pánico entre peatones y pasajeros.

At least 1 dead, 39 injured, some seriously, after a tram derailed in Milan, Italy this afternoon👀pic.twitter.com/uUi5ZYxXdD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 27, 2026

La empresa de transporte Azienda Trasporti Milanesi (ATM) emitió un comunicado en el que afirmó estar “profundamente conmocionada” por lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Además, aseguró que colabora estrechamente con las autoridades lombardinas para esclarecer las causas del accidente.

Muertos y heridos tras descarrilamiento de tranvía en Milán

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo en la zona; según reportes oficiales, 13 ambulancias acudieron al lugar para trasladar a los heridos a distintos hospitales de la ciudad.

Equipos de protección civil instalaron una carpa provisional para brindar atención inmediata a las personas lesionadas, muchas de ellas con heridas de diversa consideración. Hasta el momento, no se ha detallado el estado de salud de los heridos graves.

Las autoridades italianas abrieron una investigación para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, error humano o problema en la infraestructura ferroviaria.

El hecho ha generado preocupación en una ciudad reconocida por su sistema de transporte público moderno y eficiente; el descarrilamiento en Milán reabre el debate sobre la seguridad en el transporte urbano europeo; ¿podrían este tipo de incidentes cambiar los protocolos de revisión y mantenimiento en las grandes ciudades?