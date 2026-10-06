Cierran filas con Martha Magaña, exjueza que otorgó amparos contra la reforma judicial de AMLO

El brazo disciplinario del nuevo sistema de justicia ha entrado en acción para ajustar cuentas con los perfiles que se opusieron a las reformas del oficialismo. La jueza federal en retiro, Martha Magaña López, fue citada a comparecer este jueves 8 de octubre a las 10:00 horas ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). El motivo del citatorio se remonta a agosto de 2024, cuando Magaña se convirtió en la primera juzgadora en otorgar una suspensión provisional contra la controvertida reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A más de dos años de aquella resolución histórica que buscó frenar el desmantelamiento de la independencia judicial, el órgano sancionador reactivó el expediente para exigirle explicaciones por el sentido de sus fallos. La comparecencia se da bajo la amenaza constante de represalias administrativas y penales que van desde sanciones económicas e inhabilitación para el servicio público, hasta la posible privación de la libertad, consolidando un abierto precedente de intimidación contra el gremio judicial.

⚖️ Cierran filas con exjueza que otorgó amparos contra la reforma judicial de AMLO



🔴Jueces, exjuzgadores y otras voces expresaron su respaldo a la jueza Martha Magaña, quien enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa tras haber concedido suspensiones contra la… pic.twitter.com/w0sc0YZagu — Político MX (@politicomx) October 6, 2026

Cierran filas con exjueza que otorgó amparos contra la reforma judicial de AMLO

Ante el inminente riesgo de una sanción arbitraria, la comunidad jurídica nacional ha reaccionado de forma contundente. Jueces, exjuzgadores, magistradas y magistrados tanto activo como retirados, acompañados por diversas voces de la sociedad civil, expresaron su absoluto respaldo a la jueza Martha Magaña en el marco del procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra.

El apoyo proviene por parte de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, magistrada Emilia Molina de la Puente, jueza Nancy Juárez Salas, jueza Lucero De Alba Peña, magistrada Julia García González, entre otros.

Quienes integran el frente de apoyo sostienen firmemente que ninguna persona juzgadora debe ser perseguida, hostigada ni criminalizada por el sentido de sus determinaciones jurisdiccionales. A través de un pronunciamiento conjunto, el gremio cerró filas en defensa de la autonomía de los juzgadores y lanzó un mensaje claro en respaldo a la juzgadora en retiro: "Martha Magaña, no estás sola".