Notas
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La trampa de la memoria electoral: ¿Por qué crees que votaste por última vez en 2024?
¿Cuándo fueron las últimas elecciones en México? Si tu mente viajó de inmediato a junio de 2024, te falta un dato clave. El país volvió a las urnas de forma más reciente y bajo un formato que cambió todo.
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Senado aprueba retrasar elección del Poder Judicial
Además de postergar las votaciones de juzgadores, el dictamen abre la puerta a la extensión de mandato en el TEPJF, una decisión que fracturó la votación del oficialismo.
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Morena modifica dictamen a la Reforma Judicial en plena discusión; magistrados electorales podrían quedarse hasta 2034
Con 29 votos a favor del oficialismo, avanza el dictamen para retrasar un año la elección de jueces y magistrados. Aunque la oposición votó en contra, el debate apenas arranca debido a que legisladoras de Morena exigirán cambios de última hora.
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¡Reforma judicial desata guerra en el Senado! Oposición acusa a Morena por querer anular elecciones
PAN y PRI acusaron que Morena busca controlar elecciones y el Poder Judicial con reformas que, advierten, podrían usarse para anular comicios incómodos.
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“Ha desincentivando la inversión”: Advierten que la Reforma Judicial romperá la confianza en la economía de México a largo plazo
México retrocedió en materia de estado de derecho, ubicándose en el lugar 121 de 143 en el índice nacional, World Justice Proyect, acercándose a Venezuela.
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Morena admite el fracaso de su reforma judicial
Morena reconoce fallas en su reforma judicial y busca corregirlas tras evidenciarse falta de perfiles capacitados y riesgos para la inversión y la certidumbre jurídica.