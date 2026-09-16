EU admite por primera vez que mantiene armas en el espacio y advierte que está listo para usarlas

En una declaración sin precedentes que escala la tensión geopolítica global, el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmó por primera vez que la nación norteamericana mantiene armas de control espacial desplegadas en órbita. Durante su intervención, el alto funcionario militar aseguró de manera categórica que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran plenamente preparadas, capacitadas y dispuestas a utilizar este armamento en defensa propia y para proteger a sus fuerzas conjuntas frente a cualquier acción hostil. El pronunciamiento representa la primera admisión pública y formal sobre la presencia de este tipo de tecnología ofensiva y defensiva en el espacio.

Las declaraciones de Meink envían un mensaje directo de advertencia a las potencias globales que amenacen los intereses estratégicos de Washington. "Hoy continuamos asegurando que permanecemos listos para responder a los desafíos de las amenazas en evolución dondequiera que existan. Es por eso que Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta contra acciones adversarias hostiles", aseveró el secretario, oficializando una postura de disuasión militar en un ámbito que hasta hace poco se mantenía en la reserva oficial.

La carrera por la supremacía orbital frente a Rusia y China

El despliegue de estas capacidades surge en respuesta a la intensificación de la carrera armamentista en el espacio exterior encabezada por los principales adversarios de la potencia norteamericana. Informes de inteligencia estadounidenses señalan que Rusia comenzó a tomar medidas hace años para desarrollar y eventualmente colocar un arma nuclear en la órbita terrestre, lo que representaría un riesgo inédito para la infraestructura satelital global. Esta amenaza ha reconfigurado las prioridades de defensa de la administración estadounidense para evitar cualquier desequilibrio en la arena internacional.

Por su parte, la Fuerza Espacial de Estados Unidos, rama militar especializada que opera bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea, ha advertido de forma reiterada sobre los vertiginosos avances tecnológicos que China ha desplegado en el mismo dominio. Ante el desarrollo de sistemas capaces de interferir, desactivar o destruir satélites de comunicación y navegación, Washington busca garantizar su hegemonía operativa. La confirmación del armamento orbital consolida así al espacio como un teatro de operaciones militares activo y prioritario en las dinámicas de la seguridad internacional contemporánea.

