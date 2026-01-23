Trump dice que EU cuenta con una “gran fuerza” militar que se dirige hacia Irán

El presidente Donald Trump dijo este jueves que Estados Unidos cuenta con una “gran fuerza” de activos militares que se dirige hacia Irán, en un contexto de alta tensión tras la represión de protestas a nivel nacional en ese país.

Donald Trump hizo las declaraciones durante una entrevista con periodistas a bordo del Air Force One, donde añadió que Washington está observando la situación en Irán “muy de cerca”, sin detallar el tipo de fuerzas involucradas ni anunciar una operación militar específica.

Las declaraciones se producen mientras organizaciones de derechos humanos reportan miles de muertos tras el uso de la fuerza por parte de las autoridades iraníes para contener las manifestaciones, una de las represiones más letales registradas en el país en los últimos años.

¿Qué dijo Trump exactamente sobre Irán?

Donald Trump afirmó que su país tiene una “gran fuerza” de activos militares en movimiento hacia la región, pero evitó precisar si se trata de un despliegue permanente o de una acción puntual.

El mandatario tampoco habló de una intervención directa, aunque subrayó que su gobierno mantiene vigilancia constante sobre la situación interna de Irán.

La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente

De acuerdo con Reuters, Estados Unidos ha reforzado en semanas recientes su presencia militar en Medio Oriente con el movimiento de portaviones, destructores y otros activos estratégicos.

Reuters ha señalado que estos desplazamientos forman parte de una estrategia de disuasión en una región marcada por conflictos persistentes y que el Pentágono no ha anunciado una nueva operación militar dirigida específicamente contra Irán.

Miles de muertos tras la represión de protestas en Irán

Las declaraciones de Donald Trump se producen en medio de una profunda crisis interna en Irán, donde protestas masivas han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Grupos de derechos humanos estiman que miles de personas han muerto durante la represión, aunque las cifras exactas son difíciles de verificar debido a restricciones informativas y bloqueos de comunicaciones en el país.

El gobierno iraní ha acusado a potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos , de fomentar las protestas, acusaciones que Washington ha rechazado.

Iran’s anti-establishment protests



Protesters sat fire to another Qassem Soleimani statue, this time in the north-western Qazvin Province. Date unknown



Loc of the statue: 36.289129, 50.007319

UGC received by @Vahid @GeoConfirmed https://t.co/zMjVIafHBi pic.twitter.com/aJfykvNsos — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 22, 2026

Tensiones históricas entre Washington y Teherán

La relación entre Estados Unidos e Irán ha estado marcada durante décadas por sanciones, disputas diplomáticas y confrontaciones indirectas en Medio Oriente .

Aunque Donald Trump ha reiterado que no busca una guerra prolongada, su gobierno ha advertido que responderá si considera que se cruzan líneas que amenacen la seguridad regional o los intereses estadounidenses.

Por ahora, Estados Unidos mantiene una postura de vigilancia y presión, mientras la situación política y humanitaria en Irán continúa deteriorándose.