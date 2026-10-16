No duró ni 5 días: Trump despide a Katie Zacharia, su secretaria de prensa

Donald Trump puso fin a la gestión de Katie Zacharia como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, después de apenas cinco días en el puesto y en medio de las críticas que recibió por su desempeño ante los medios de comunicación.

De acuerdo a información de CNN, la salida de la portavoz fue confirmada por asesores del presidente, luego de que el mandatario cuestionara públicamente si debía continuar en el cargo.

¿Por qué Katie Zacharia salió de la Casa Blanca?

La breve trayectoria de Katie Zacharia comenzó tras destacar como panelista conservadora de televisión y su incorporación al equipo presidencial se concretó rápidamente, luego de que otros posibles candidatos quedaran fuera de consideración por declaraciones críticas que habían hecho sobre Donald Trump.

Sin embargo, su debut ante los periodistas generó cuestionamientos casi de inmediato, pues durante su primera comparecencia en la sala de prensa, se mostró nerviosa y respondió únicamente tres preguntas.

President Donald Trump has fired Katie Zacharia as press secretary, advisers to the president said, ending her turbulent week-long stint as the White House's top spokesperson. https://t.co/qtJRQSqDOz https://t.co/4wOOo98eQz — CNN (@CNN) October 16, 2026

Diversos medios de comunicación en Estados Unidos la criticaron y aseguraron que no se sabía expresar, algo que es considerado inaceptable para un puesto de tal envergadura.

La controversia aumentó más tarde ese mismo día, cuando fue interrogada sobre sus credenciales profesionales, pues el mandatario estadounidense la había presentado como una abogada autorizada para ejercer, pero ella no aprobó el examen correspondiente.

Estuvo 5 días en el cargo

CNN reporta que, durante la semana, Donald Trump habría comentado a personas de su entorno que la funcionaria quizá no estaba preparada para asumir una responsabilidad de semejante exposición pública.

La presión mediática y las dudas internas terminaron por ser los factores clave que precipitaron su salida.

Con solo cinco días en funciones, Katie Zacharia registró un periodo incluso más corto que el de Anthony Scaramucci, quien dirigió la comunicación de la Casa Blanca durante 11 días en 2017.

