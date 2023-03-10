Trump podría enfrentar cargos por pagar a estrella porno a cambio de su silencio

Los problemas del expresidente Donald Trump siguen multiplicándose, pues además de las investigaciones a sus empresas; ahora también podría enfrentar cargos por haberle pagado a la estrella porno, Stormy Daniels, para que no hablara sobre la supuesta relación extramarital que mantuvieron durante su campaña electoral en 2016.

El medio estadounidense The New York Times publicó este 10 de marzo que un jurado en Manhattan le dio oportunidad al exmandatario de testificar sobre el caso la próxima semana; sin embargo ni él ni sus abogados han hecho declaraciones sobre el asunto.

El jurado investiga a Trump por presuntamente haberle pagado 130 mil dólares a la estrella porno para que no revelara públicamente un encuentro sexual que tuvieron años antes de la campaña electoral.

|Reuters

La invitación a declarar ante un jurado investigador, o gran jurado, suele indicar que es inminente la presentación formal de cargos contra Donald Trump.

Si el jurado decide interponer cargos contra Donald Trump, podrían poner en riesgo sus intenciones de postularse nuevamente como candidato a la presidencia de Estados Unidos el próximo año.

¿Qué pasó entre Donald Trump y la estrella porno?

La estrella porno Stormy Daniels afirmó en 2018 que tuvo un encuentro sexual con el presidente estadounidense Donald Trump hace una década cuando él estaba casado. Sin embargo, el republicano negó las acusaciones y aseguró no conocer a la estrella porno.

Posteriormente, la actriz de cine para adultos demandó a Trump para eludir un acuerdo de confidencialidad que firmó poco antes de la elección presidencial del 2016 para guardar silencio sobre lo que ha descrito como una relación "íntima” con Trump.

Daniels sostuvo en la demanda, presentada en marzo en Los Angeles, que el acuerdo de confidencialidad era inválido y que es libre de discutir públicamente su relación con Trump debido a que él nunca lo firmó.

Stormy Daniels detalló que recibió 130 mil dólares para que no revelara la información que podría resultar dañina para Trump.