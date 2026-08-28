Otro golpe de EU a Canadá: Trump firma decreto para cambiarle el nombre al lago de Ontario

Un nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos y Canadá en plena guerra comercial con un decreto firmado por el presidente Donald Trump para cambiarle el nombre al lago de Ontario.

El mandatario autorizó una orden ejecutiva para que ahora el gobierno estadounidense utilice el nombre “Lago América”.

Durante el anuncio, Donald Trump aseguró que el cambio sería efectivo de inmediato e incluso bromeó sobre las modificaciones de nombres geográficos impulsadas por su administración y señaló: “Tenemos un golfo y tenemos un lago. Sólo nos falta un océano”.

El presidente estadounidense, #DonaldTrump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, ubicado en la frontera entre #EEUU y #Canadá, por el de lago América.



Trump sugirió que podría cambiar el nombre de los océanos Atlántico y Pacífico.



"Tenemos un… pic.twitter.com/1AQMyi6S32 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 27, 2026

Trump vuelve a cuestionar la relación económica con Canadá

Además de la disputa por el nombre, Donald Trump aprovechó el anuncio para volver a cuestionar la relación comercial con Canadá, criticando el desempeño de los gobernantes canadienses y planteando la posibilidad de aplicar nuevos aranceles.

“Vamos a imponer aranceles a sus automóviles que llegan en cantidades considerables, porque queremos fabricar los coches aquí”, afirmó el mandatario de Estados Unidos.

También insistió en su acusación de que Canadá se ha beneficiado durante años de la relación comercial, pues según su argumento, el país “se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo”.

Canadá le responde a Estados Unidos y defiende al lago de Ontario

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Mark Carney, primer ministro de Canadá, defendió el nombre del lago de Ontario y habló del origen del mismo, evitando hablar de la relación comercial con Estados Unidos.

"El nombre Lago Ontario proviene de la palabra wendat Ontari'io, que, apropiadamente, significa «el lago es hermoso, el lago es grande». Este nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Sabemos que Estados Unidos está cambiando: sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos. Los canadienses también saben que nombrar la realidad significa llamarla Lago Ontario: antes, ahora y siempre", escribió en su cuenta de X.