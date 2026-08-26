¿Qué hizo Trump? Ariana Grande explota y le exige que ya no use su música

La cantante Ariana Grande volvió a manifestar públicamente su desacuerdo con el presidente Donald Trump, después de que una de sus canciones fuera utilizada en una publicación difundida desde las redes sociales del mandatario.

La artista cuestionó que su música apareciera en un contenido con un mensaje contra las mujeres trans.

Así fue el video de Donald Trump con la música de Ariana Grande

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de Donald Trump y muestra al presidente mientras se dirige hacia un podio para ofrecer un discurso, mientras que la música de fondo se escucha “We Can’t Be Friends”, una de las canciones de Ariana Grande.

Posteriormente, la publicación incluye un mensaje relacionado con la participación de mujeres trans en competencias deportivas, con la declaración: “Los hombres no pueden tener hijos y nunca deberían competir en deportes femeninos”.

ARIANA GRANDE ENDED DONALD TRUMP AGAIN. pic.twitter.com/l8D4TJ5uDH — ꕤ (@glindaupland) August 20, 2026

A raíz de que el clip se hizo viral, la cantante comentó: “Nunca vuelvan a usar mi música. Además, su versión es falsa”.

No es la primera canción de Ariana Grande que usa Donald Trump

Esta no es la primera ocasión en la que la cantante le reclama públicamente a Donald Trump por utilizar sus canciones, pues en junio pasado, Ariana Grande también cuestionó que una de sus composiciones apareciera en una publicación de la Casa Blanca relacionada con las acciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

oh ariana.... get him for me one more time

pls pic.twitter.com/gfR7tp6K8D — john saw ariana 7/9 ꕤ (@grandesaddictt) August 20, 2026

En aquella ocasión, Ariana Grande expresó su rechazo de manera contundente y pidió que su música no fuera vinculada con las políticas migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense: “Por favor, no vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad. ¡Que se joda el ICE!”, dijo.

Algunos artistas han expresado que no desean que sus canciones sean asociadas con determinados mensajes o decisiones gubernamentales, entre los que se encuentran Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Sabrina Carpenter, quienes también han solicitado que sus canciones no sean incorporadas a contenidos de carácter político.