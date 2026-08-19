¿Excluyen a México? Trump llega a nuevo acuerdo con Canadá fuera del T-MEC para frenar aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió aplazar durante tres días la aplicación de nuevos aranceles del 50% a productos provenientes de Canadá.

La medida estaba prevista para comenzar este miércoles, pero el mandatario aseguró que ambos gobiernos llegaron a un acuerdo que todavía debe ser formalizado.

Así fue el acuerdo de Estados Unidos y Canadá

La decisión se produjo después de una nueva conversación entre Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, información confirmada por el la oficina del mandatario canadiense.

Sin embargo, las negociaciones todavía enfrentaban diferencias importantes, especialmente por los impuestos que Estados Unidos mantiene sobre los automóviles fabricados en Canadá.

I have paused the 50% Tariffs against Canada, that were scheduled to kick in tomorrow morning for a three day period, based on the fact that Canada and the U.S.A., subject to the finalization of documents, have a DEAL! The great Keystone XL Pipeline, long ago killed by Sleepy Joe… pic.twitter.com/tyZL0YPbpm — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 19, 2026



Los nuevos aranceles, en caso de aplicarse, afectarían mercancías canadienses por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares. Además, la medida alcanzaría productos incluso cuando pudieran beneficiarse del tratamiento preferencial establecido dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo afecta a México el nuevo tratado de Estados Unidos y Canadá?

El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Canadá se dio en plenas negociaciones del T-MEC, por lo que desata preocupación en México ante una posible exclusión. Sin embargo, este convenio no afecta en nada a nuestro país.

Candace Laing, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, explicó la magnitud del posible impacto para Canadá: "Hay miles de millones en mercancías al año que antes no se veían afectadas, pero que ahora corren el riesgo de verse afectadas de forma significativa".

El ministro canadiense encargado del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y la principal negociadora comercial, Janice Charette, permanecen en Washington, donde ambos funcionarios han mantenido reuniones con representantes de la administración estadounidense para intentar resolver las diferencias antes de que termine el nuevo plazo concedido por Donald Trump.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones son los aranceles estadounidenses a los vehículos canadienses, los cuales se han considerado para reducirlos del 25 al 15 por ciento mediante la sección 232, además de contemplar posibles reducciones adicionales dependiendo de la cantidad de componentes estadounidenses utilizados en cada vehículo.