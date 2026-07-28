“No necesitamos a México”: Trump pone en duda renovación del T-MEC

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a despreciar a México y su capacidad para aportarle beneficios económicos a su país en el T-MEC.

Desde hace varias semanas se discute la posible renovación y ajustes del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, el mandatario de la unión americana asegura no necesitar a sus dos países vecinos.

Trump pone en duda renovación del T-MEC

En una entrevista ante medios de comunicación en Estados Unidos, se le preguntó al presidente de esa nación el avance de las negociaciones para la renovación del T-MEC.

Donald Trump aseguró que él no quiere renovar el tratado, pues Estados Unidos no necesita México y Canadá, pero sus vecinos sí ocupan a su país.

México y Canadá nos necesitan, nosotros no los necesitamos: Trump



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para su país.



Durante una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump… pic.twitter.com/Y9NwUmj4R0 — Abejorro (@AbejorroMedia) July 28, 2026

“No me importa. O sea, realmente no quiero. Preferiría ser independiente. Aquí está la cosa: México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos, no es importante para nosotros”, dijo Donald Trump.

Trump no quiere renovación del T-MEC

No es la primera vez que Donald Trump declara su inconformidad con el T-MEC y con su posible renovación, de hecho, la semana pasada volvió a exponer sus argumentos para considerar innecesario el tratado comercial.

“Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país”, mencionó Donald Trump en una conferencia en Michigan.

¿Cómo va la renovación del T-MEC?

El gobierno de Estados Unidos rechazó, por ahora, extender la vigencia del T-MEC por otros 16 años durante la revisión de 2026. En su lugar, se propuso mantener el mecanismo de revisiones anuales para evaluar el funcionamiento del acuerdo y garantizar que los tres países obtengan beneficios del tratado.

Si no se llega a un acuerdo para extender el T-MEC, el acuerdo seguirá vigente mientras se realizan revisiones anuales hasta 2036, periodo en el que México, Estados Unidos y Canadá podrán negociar una renovación por un nuevo plazo de 16 años.

