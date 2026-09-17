Trump le sube la lumbre a México y exige capturar a los “narcopolíticos”

Donald Trump le subió a la lumbre y exigió que, de una vez por todas, el gobierno mexicano capture a los corruptos narcopolíticos.

Mientras el gobierno mexicano insistía en el recurrente discurso de la defensa de la soberanía, Trump lo desmanteló... Y, sin rodeos, dijo que son los políticos corruptos y comprados por el narco las mayores amenazas a la soberanía y la seguridad de México.

Ese demoledor comentario lo incluyó en un documento enviado al Congreso, donde señala cuáles son los 23 países más relevantes en la producción y tráfico de drogas para el próximo año fiscal.

México ocupa un lugar central entre las naciones señaladas por Trump.

Trump pone el foco en los funcionarios públicos

El presidente de Estados Unidos dijo que, aun con la muerte de “El Mencho” y el desmantelamiento de narcolaboratorios, México ha quedado a deber.

Advirtió que tiene que exhibir públicamente, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos que han ayudado y facilitado las operaciones de los cárteles, y que han traicionado la seguridad y soberanía de su propio país.

Así es: Trump dice que en México hay narcopolíticos para echar para arriba y deben ser mandados a prisión.

No solo eso. Trump dice que el gobierno mexicano también facilita la acción de los cárteles al invertir menos de lo que debe en seguridad y no permitir una mayor participación privada para mejorar la integridad de las cadenas de suministro.

La vigilancia de las aduanas, otro señalamiento

Es decir, que el gobierno intencionalmente debilita la vigilancia de las aduanas y los sistemas de trazabilidad.

El señalamiento vuelve a poner sobre la mesa el papel de los funcionarios públicos frente a las operaciones de los cárteles y el nivel de responsabilidad que, desde la visión de Trump, tendría el gobierno mexicano en materia de seguridad.

La exigencia es directa: que las autoridades mexicanas no solo persigan a los integrantes de los grupos criminales, sino también a los funcionarios que, de acuerdo con el señalamiento del presidente estadounidense, han ayudado o facilitado sus operaciones.