Turquía y Siria necesitan refugio tras nuevos sismos: ONU

Las áreas afectadas por el terremoto de hace poco más de dos semanas en Turquía y Siria necesitan desesperadamente refugios, esto debido a que más sobrevivientes se han quedado sin hogar después de que nuevos sismos azotaran el sur de Turquía, afirmó un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al menos seis personas murieron y otras 294 resultaron heridas en los nuevos sismos que sacudieron la provincia de Hatay, cerca de la frontera entre Turquía y Siria.

Los dos nuevos sismos, de magnitud 6.4 y 5.8 respectivamente, se produjeron dos semanas después de los de gran magnitud que sacudieron la misma región el 6 de febrero y que se cobraron más de 41 mil vidas.

After yesterday's earthquake in Hatay, #Türkiye, 6 people lost their lives, 294 were injured & 10 buildings collapsed.



Our latest update on the situation on the ground, and the humanitarian response: https://t.co/xHXQNPcG8M pic.twitter.com/tssdLsXKhZ — UN Humanitarian (@UNOCHA) February 21, 2023

Más muertos, heridos y derrumbes tras nuevos sismos en Turqía y Siria

Conforme a informes procedentes de las provincias sirias de Alepo y Latakia, en ambas reina un estado de pánico, sin que se tenga noticia inmediata de pérdidas o posibles derrumbes.

Ghada Eltahir Mudawi, subdirectora de Operaciones y Promoción de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), advirtió que la estimación anterior de personas que necesitan refugios ya no refleja la situación real, ya que más personas se han visto obligadas a desplazarse por temor a los nuevos terremotos.

La subdirectora de OCHA también señala que: "Hablando de los artículos más necesitados, en este momento diremos refugios, alimentos y dinero en efectivo. Si me refiero a refugios, sólo para dar una idea de lo que está pasando, es porque la gente ha estado viviendo en tiendas de campaña. Pero los afectados por el terremoto abandonaron sus hogares y necesitan refugio en medio de unas condiciones invernales muy duras".

Ghada Eltahir Mudawi, subdirectora OCHA:

Con el terremoto de ayer, aquellos a quienes se les hizo una prueba en sus casas, y [se les dijo] que era bueno (seguro) volver a vivir allí, las han abandonado. Han entrado en pánico y no volverán a vivir en esas casas. Así que la estimación anterior de quienes necesitan refugio ya no es válida. Y tenemos que incluir a aquellos que abandonaron sus hogares por miedo o porque estos hogares se han visto impactados en los nuevos temblores.

Un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que un millon y medio de personas en Turquía se han quedado sin hogar a causa de los recientes terremotos y que unas 500 mil viviendas del país tendrán que ser reconstruidas.