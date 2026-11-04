“No vamos a callar"; TV Azteca continuará informando sobre acusaciones contra Andy

Es muy grave que desde el poder se ataque a TV Azteca y a Ricardo Salinas Pliego. Quieren que nos callemos, pero no va a pasar. Andy va a seguir haciendo berrinche porque vamos a seguir informando sobre las acusaciones en su contra, la protección que recibe desde el Gobierno y su impunidad; todos los señalamientos que surjan contra Andy los seguiremos informando.