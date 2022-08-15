Jueza ordena a Twitter entregar a Elon Musk documentos de exdirectivo

Una orden judicial expedida el lunes obligará a Twitter Inc. a entregar a Elon Musk documentos de Kayvon Beykpour, un exdirectivo de la compañía. Musk afirma que Beykpour era una figura clave en el cálculo de la cantidad de cuentas falsas en Twitter.

Las cuentas bot y spam en Twitter se han convertido en un tema central en la lucha legal sobre si Musk, que es el director ejecutivo de Tesla Inc,, debe completar la adquisición de 44,000 millones de dólares de la compañía de redes sociales.

Se ordenó a Twitter que recopilara, revisara y presentara documentos del ex director general de productos de consumo Kayvon Beykpour, según la orden de la jueza Kathaleen McCormick, de Delaware.

Twitter y los abogados de Musk, la persona más rica del mundo, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Beykpour, que dejó Twitter después de que la compañía de redes sociales acordara en abril ser adquirida por Musk, fue descrito en los archivos judiciales del multimillonario como uno de los ejecutivos "más íntimamente involucrados" en la determinación de la cantidad de cuentas falsas.

Beykpour no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de LinkedIn.

McCormick dijo en su orden el lunes que negaba la solicitud de Musk acceder a documentos de otras 21 personas que tenían control sobre la información pertinente.

Las acciones de Twitter cerraron el lunes con una subida del 0,5% a 44,50 dólares por acción.

Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Musk y Twitter: sin finalizar compra

Desde enero de 2022, Elon Musk comenzó a mostrar interés en Twitter, cuando comenzó a comprar acciones. Para mediados de marzo, tenía 9.2% de las acciones ordinarias.

El 24 marzo, Musk comienzó a criticar públicamente a Twitter a través de su cuenta e incluso lanzó una encuesta sobre si Twitter respeta la libertad de expresión en la plataforma. De las personas que votaron, 70,4% votó no.

El CEO de Twitter, Parag Agrawal, le ofreció a Musk un lugar en el directorio de Twitter el 5 de abril el mismo día en que se conviertió en un inversionista activo, oferta que rechazó días después.

Nueve días después, Elon Musk reveló su oferta para comprar Twitter: 54,20 dólares la acción, lo que suma un total de 44,000 millones de dólares.

Aunque en un inicio Twitter parecía evitar la compra, el 26 de abril anuncia que la compañía sería comprada por Musk. Pero, el millonario anunciaría en mayo que el acuerdo había sido suspendido temporalmente.

Este movimiento inició un proceso de demandas entre ambas partes.