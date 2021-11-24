Uber permitirá entregar cannabis a domicilio en Ontario, Canadá

La popular aplicación de Uber Eats se asoció con el minorista de cannabis, Tokyo Smoke, en Canadá para hacer y entregar pedidos de esta. Así lo confirmó el portavoz de la compañía en Ontario.

La aplicación, la cual ya permitía entregar licores, pretende entrar al mercado de cannabis, el cual está floreciendo en Canadá tras su legalización, por lo que esto se trata de una prueba en la ciudad de Ontario.

Dichas intenciones las externó Dara Khosrowshahi, presidente ejecutivo de Uber Eats, para medios internacionales en abril, pero no fue hasta el lunes 22 de noviembre que se hizo oficial.

Durante esa declaración, dijo que la aplicación busca distribuir cannabis en otras regiones y que no descarta hacerlo en otros países donde también esté permitido el consumo.

Aseguró que ya estudian la posibilidad de implementar la distribución de cannabis en Estados Unidos, una vez que la legislación sea más clara sobre las libertades de los productores y consumidores de cannabis.

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Uber contra el narcotráfico de cannabis en Canadá

Han pasado tres años desde que Canadá aprobó el consumo y producción de cannabis para uso recreativo y medicinal a través de la ley Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR).

Si bien las bases ya fueron establecidas en la ley, Canadá aún trabaja para regularizar el mercado de cannabis, en el que muchos productores siguen siendo ilegales.

Por esta razón, la iniciativa de Uber llega para impulsar a los pequeños productores locales y combatir el narcotráfico en Canadá, el cual representa cerca del 40% del mercado actual.

¿Cómo funcionará la compra de cannabis en la aplicación?

Pedir cannabis en la aplicación de Uber Eats será tan fácil como pedir cualquier otro alimento. Lo único que deben hacer los usuarios es seleccionar la presentación y, posteriormente, el repartidor de Uber lo recogerá en la tienda más cercana de Tokyo Smoke.

Por el momento, la opción solo estará disponible en Ontario, por lo que los usuarios que estén fuera del límite de entrega no podrán solicitar cannabis por Uber.

A propósito, el portavoz de Uber aclaró que esta ciudad servirá para poner a prueba el servicio y que de funcionar, la opción se podrá expandir a otras provincias en Canadá o Estados Unidos.