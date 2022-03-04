El director del zoológico de Kiev, Kirill Trentin, ha vivido junto a sus colegas y sus familias en el zoológico durante casi ocho días, desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Se llaman a sí mismos "comuna militar del zoológico".

"Vivimos aquí ocho días, todo el día estamos trabajando con animales, y por la noche nos escondemos en los refugios porque hay ataques. Hubo una pelea cerca del zoológico. Las conchas de metal vuelan. Y debemos controlar que los animales no se vayan si pasa algo en el zoológico", aseguró Kirill Trentin, director del zoológico de Kiev.

Dijo que cuidan aproximadamente 4 mil animales durante el día, y por la noche se esconden en el refugio y esperan que se salve el zoológico.

"Tenemos 200 especies y cerca de 4 mil animales, pequeños y grandes; cuarenta trabajadores: especialistas veterinarios, cuidadores, electricistas, plomeros. Algunos de los trabajadores llevan a sus familias con ellos, son aproximadamente entre 20 y 30 personas más. Hay una especie de comuna militar del zoológico por ahora.

Son las otras víctimas en Ucrania; los animales del zoológico de Kiev podrían quedarse sin hogar.

Los animales del zoológico de Kiev, podrían quedarse sin hogar

La invasión rusa de Ucrania entró en su segunda semana el jueves, con ciudades ucranianas rodeadas y bombardeadas.

"Creo que hace cuatro días hubo una gran pelea cerca del zoológico. Y hubo un intento de ocupar la unidad militar. Las municiones volaban por todo el zoológico. Era muy inusual ver, escuchar y estar aquí. Es estresante para los animales. Y a la mañana siguiente tenemos que ver si alguien resultó herido. Pero no había signos evidentes de daño, y nadie murió. Pero los pájaros se lastimaban mientras golpeaban las jaulas.".

La propia Rusia se ha sumido en un aislamiento nunca antes experimentado por una economía de tal tamaño. Naciones Unidas dijo que más de 1 millón de refugiados habían huido en solo siete días, uno de los éxodos más rápidos que se recuerdan.

Ucrania dijo que pidió corredores humanitarios para sus ciudadanos sitiados en las conversaciones de paz con Rusia.