Ucrania se prepara para cortes de energía a gran escala

La gente en Ucrania se está preparando para apagones continuos de electricidad durante esta temporada de calefacción.

Un tercio de las plantas de energía del país fueron destruidas en el conflicto en curso con Rusia, y las plantas restantes están operando a una capacidad limitada.

La compañía de red nacional de Ucrania anunció que de 07:00 a 22:00, Ucrania implementará restricciones estrictas sobre el uso de electricidad en forma de apagones continuos, y pidió al público que minimice el uso de electricidad.

Ucrania inició oficialmente su temporada de calefacción el 20 de octubre luego de una fuerte caída en las temperaturas.

El gobierno ucraniano dijo que puede mantener su sistema eléctrico relativamente estable porque su industria nacional está casi completamente cerrada y las exportaciones de electricidad a la Unión Europea están suspendidas casi por completo.

El gobierno ucraniano ha instado a todos a ahorrar electricidad. El país ha reducido la demanda de electricidad en un 10 por ciento en dos días, pero eso no es suficiente.

Russia unleashes missiles on Ukraine as Putin tries to shut down electricity, heating and water https://t.co/oCaQcIulZM pic.twitter.com/DYMtSLbdU9 — Woody (@Knewz_Currently) October 22, 2022

Ucrania: vivir entre apagones

La gente en Kiev dice que quiere superar lo que va a ser un invierno duro para Ucrania.

Evdokia Markushina, residente de Kiev de 80 años, dijo que la última vez que tuvo que soportar apagones continuos e inviernos fríos fue durante un período difícil en la década de 1990. Treinta años después, se enfrenta de nuevo a escenas inquietantes.

"Los cortes de energía a veces nos golpean. Cuando no hay electricidad, enciendo velas. Estoy preparada para la situación. Mi cama está cubierta con más ropa de cama, suficiente para mantenerme caliente", dijo.

A medida que comienza la temporada de calefacción en Kiev, el gobierno de la ciudad pide a los ciudadanos que usen menos calentadores y acondicionadores de aire para garantizar que el sistema de suministro de energía no se sobrecargue.

El llamado de la ciudad para conservar la electricidad y los apagones continuos han recibido respuestas mixtas.

"Estamos jubilados y viejos. ¿Qué debo hacer si la calefacción se apaga además del corte de energía? Esto es demasiado aterrador. Ahora solo podemos ver lo que queda en la casa para mantenernos calientes: ponernos mantas viejas y ropa vieja. Espero que podamos pasar este invierno", dijo otra residente, Nina Pavlenko.

El gobierno ucraniano lanzó recientemente un programa de "leña", que permite a las personas comprar leña para calefacción. En la temporada de calefacción, cada ucraniano está limitado a 15 metros cúbicos de leña, pero el gobierno enfatiza que lo más importante es ahorrar energía.