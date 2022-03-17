Ucrania amaneció este jueves con bombardeos de Rusia

Equipos de emergencia informaron que un misil de Rusia derribado impactó contra un edificio residencial en Kiev, la capital de Ucrania dejando al menos una persona fallecida. El edificio de 16 plantas fue atacado sobre las 5 de la madrugada y 30 personas han sido desalojadas. Autoridades de Ucrania también denunciaron este jueves bombardeos contra un centro educativo en la ciudad de Merefa, de unos 21 habitantes en la región de Járkov, a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia.

El servicio estatal de emergencias externó que como resultado del ataque, el edificio de dos plantas ha quedado parcialmente destruido y se registró un incendio en las instalaciones sin que se registraran víctimas.

Rusia niega ataques

El gobernador de Chernigov, Viacheslav Chaus, afirmó que 53 civiles murieron el miércoles en la ciudad por los bombardeos de las fuerzas del presidente Vladimir Putin, pero el ministerio de defensa de Rusia negó haber llevado a cabo un ataque aéreo sobre el teatro de la ciudad.

Autoridades de Mariupol externaron que aún no tienen un número de víctimas mortales por bombardeos de Rusia de ayer contra un teatro donde se refugiaban cientos de civiles y que tenía pintados dos grandes letreros en el suelo fuera del edificio donde se podía leer la palabra "niños" en ruso.

El refugio antiaéreo del teatro resistió bombardeos y hay supervivientes atrapados bajo los escombros.

Volodimir Zelenski ante el parlamento alemán

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski emitió un discurso este jueves ante el parlamento alemán, donde pidió ayuda al canciller de Alemania, Olaf Scholz, para parar la guerra en su país.

El mandatario advirtió de que se está construyendo un nuevo muro de Berlín en Europa que separa a los países oprimidos de los libres, y pidió que se derribe.

El ministro de defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, solicitó más ayuda a la unión europea, mencionó la necesidad de contar con aviones, carros de combate, armamento y baterías antiaéreas, algo que ha dicho que Kiev trata de forma bilateral con algunos estados miembros de la unión europea.

Pidió a los integrantes de la Unión Europea que sostengan las sanciones económicas y corten todos los lazos económicos con Moscú, pues señaló que aún hay empresas y países que siguen haciendo negocios con Rusia.

Corredores humanitarios

Autoridades de Ucrania espera abrir nueve corredores humanitarios este jueves, incluido en la asediada Mariupol, en el sudeste del país.

La situación en Mariupol ha sido descrita como apocalíptica por la Cruz Roja por la falta de suministros básicos que la gente necesita para sobrevivir y los constantes bombardeos rusos.

Entierran a los muertos

La población ha tenido que improvisar fogatas en la calle para cocinar y ha enterrado a los muertos en fosas comunes ante la gran cantidad de fallecidos.

Según las autoridades ucranias el número de decesos asciende a 2 mil 500 civiles y 200 mil personas necesitan ser desalojadas con urgencia.

El gobernador de Chernigov cifra en 53 las víctimas en los bombardeos del miércoles

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos estiman que más de 7,000 soldados rusos han muerto en las tres semanas que dura la ofensiva militar en Ucrania, una cifra que supera los militares estadounidenses que perdieron la vida en las guerras de Irak y Afganistán, según The New York Times.

La resistencia ucraniana , "firme y bien coordinada", según la ha definido el Ministerio de Defensa británico en su último informe, retiene en sus manos la mayor parte del territorio del país. Los avances de las tropas rusas de los últimos días, añade el texto elaborado por el espionaje británico, son "mínimos". La invasión rusa está "estancada" y Moscú sigue sufriendo numerosas bajas. Sin embargo, el precio que paga Ucrania es cada vez más alto.

Postura de China

El embajador de China en Ucrania elogió la unidad y la resistencia de los ucranianos y dijo que China "nunca atacará a Ucrania". Fan Xianrong añadió incluso que apoyará económica y políticamente a la reconstrucción del país durante una reunión con la administración militar regional de Leopolis, señaló el periódico ucraniano Ukrinform, que cita el servicio de prensa de la administración. "En esta situación, que tenéis ahora, actuaremos con responsabilidad", dijo el diplomático chino. "Hemos visto cuán grande es la unidad del pueblo ucraniano y eso significa su fuerza".

