Ucranianos reciben entrenamiento militar por posible guerra con Rusia

Los oficiales reservistas de Ucrania bajo la estructura de "Defensa Territorial" realizan semanalmente entrenamiento militar y de otro tipo para civiles ucranianos en preparación para cualquier posible contratiempo en medio de una escalada de tensiones con Rusia.

El último entrenamiento del sábado en Desnyanskyi, cerca de la capital, Kiev, contó con casi 50 civiles, personal militar y reservistas.

Como parte del reclutamiento masivo para el ejército voluntario, el entrenamiento estuvo a cargo de la Legión Ucraniana, un organismo que organiza el entrenamiento militar para la población civil, junto con el Batallón de Defensa Territorial del distrito de Desnianskyi, el Cuartel General de Defensa de Kiev y el Total. Iniciativa de resistencia con el apoyo de la administración estatal distrital.

Señalando que Ucrania está muy cerca de una gran guerra, un civil de 55 años dijo: "Por eso, cuando tienes un vecino loco que todo el tiempo intenta matarte, de alguna manera te preparas y quieres defender a tu familia. tu casa. Por eso todos somos civiles".

Agregó que desde el 1 de enero la Defensa Territorial ha sido parte del ejército ucraniano. "Pero normalmente todas estas personas son absolutamente civiles. Por eso vamos los fines de semana y practicamos cómo proteger a nuestro país, nuestra familia, nuestras casas", dijo.

Otra mujer civil voluntaria, Zoryana, de 25 años, que está recibiendo entrenamiento militar, resaltó que además de los hombres, las mujeres deben recibir entrenamiento militar para salvar a su país.

"Quiero ser parte de estas fuerzas de defensa, que pueden salvar a nuestro país. Y creo que esta vez es muy preocupante para Ucrania y creo que todas las personas, no solo los hombres, deben tener habilidades y posibilidades y dedicarse a defender nuestro país", agregó.

🇮🇳🇺🇦A volunteer from India in one of the units of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Vmd8j55594 — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 18, 2022

Defensa territorial de Ucrania

La Defensa Territorial de Ucrania es un sistema de medidas nacionales, militares y especiales que se llevan a cabo en todo el país en tiempos de paz para preparar a la nación para contrarrestar cualquier posible amenaza militar.

Según la ley de resistencia nacional que entró en vigor el 1 de enero, el número permanente de las Fuerzas de Defensa Territorial en tiempo de paz será de 10.000 efectivos de carrera, con 120.000 reservistas civiles adicionales para ser reclutados y entrenados.

Así, en caso de movilización del ejército, el ejército de voluntarios estará compuesto por más de 130,000 personas, incluidos los reservistas.

La parte principal de las formaciones de voluntarios incluye a aquellos que sirvieron en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania o en otras formaciones militares y agencias de aplicación de la ley, mientras que aquellos que tienen más de dos condenas, así como aquellos que no cumplen con los criterios de selección, se les niega la entrada en formaciones voluntarias.

Según se informa, las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania tendrán más de 20 brigadas, una por región, que unirán a más de 150 batallones.

Para incorporarse a las filas de las Fuerzas de Defensa Territorial, los voluntarios deben realizar una determinada formación, que incluye formación militar básica, formación médica y primeros auxilios, además de superar la selección profesional y psicológica y firmar un contrato de voluntariado.

Ucrania y Rusia han estado en conflicto desde que estallaron las hostilidades en la región oriental de Donbas en 2014 después de que Rusia anexó ilegalmente la península de Crimea.

Rusia también ha acumulado recientemente decenas de miles de tropas cerca de las fronteras de Ucrania, lo que genera temores de que el Kremlin podría estar planeando otra ofensiva militar contra la ex república soviética, cosa que Moscú ha negado, diciendo que sus tropas están allí para ejercicios militares.