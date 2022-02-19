Rusia dispara misiles con capacidad nuclear cerca de Ucrania

El presidente Vladimir Putin observó los ejercicios de las fuerzas estratégicas de misiles con capacidad nuclear de Rusia, justo cuando EU dijo que las tropas rusas reunidas cerca de la frontera con Ucrania avanzaban y estaban "preparadas para atacar".

El Kremlin dijo que Rusia había probado con éxito misiles hipersónicos y de crucero en el mar contra objetivos terrestres durante sus ejercicios militares.

Putin observó los ejercicios en pantallas con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko desde lo que el Kremlin llamó un "centro de situación".

Putin leads sweeping nuclear exercises as tensions soar https://t.co/DMHtusNSWQ pic.twitter.com/J9z7yE284K — Reuters (@Reuters) February 19, 2022

Los simulacros siguen a las maniobras de las fuerzas armadas de Rusia en los últimos cuatro meses que han incluido una acumulación de tropas, estimada por Occidente en 150 mil o más, al norte, este y sur de Ucrania.

Mientras las naciones occidentales temen lo que podría ser uno de los peores conflictos desde la Guerra Fría, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que las fuerzas rusas estaban comenzando a "desenrollarse y acercarse" a la frontera con Ucrania.

Rusia ordenó la acumulación militar mientras exigía que la OTAN impidiera que Ucrania se uniera a la alianza, pero dice que las predicciones occidentales de que planea invadir Ucrania son erróneas y peligrosas.

Putin launches nuclear drills as U.S. says Russia poised to invade Ukraine https://t.co/q3h6kOtAdz pic.twitter.com/6B6pboE235 — Reuters (@Reuters) February 19, 2022

Dice que ahora está retrocediendo.

Washington y sus aliados dicen que la acumulación va en aumento.

Los líderes separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania declararon una movilización militar completa después de ordenar a mujeres y niños que evacuaran a Rusia, citando la amenaza de un ataque inminente de las fuerzas ucranianas.

Rusia y Ucrania intercambian acusaciones

Ucrania y los líderes occidentales dicen que la movilización, la evacuación y el aumento de los bombardeos a través de la línea de alto el fuego esta semana son parte de un plan ruso para crear un pretexto para una invasión de Ucrania.

El servicio de seguridad FSB de Rusia dijo que dos misiles cayeron en territorio ruso cerca de la frontera, informó la agencia de noticias rusa Tass.

Uno golpeó un edificio en la región de Rostov, pero nadie resultó herido, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania negó que los proyectiles ucranianos hayan alcanzado territorio ruso y exigió una investigación internacional independiente de los presuntos incidentes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que creía que la capital, Kiev, sería el objetivo de Rusia, pero que no creía que Putin estuviera contemplando el uso de armas nucleares.