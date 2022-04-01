Ucrania niega ataque a depósito de combustible en Rusia

Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, rechazó las acusaciones hechas por el Kremlin, sobre haber realizado el primer ataque aéreo en un depósito de combustible en la ciudad Belgorod, en la frontera con Rusia.

"Por alguna razón dicen que lo hicimos, pero de acuerdo a nuestra información esto no corresponde a la realidad", dijo el secretario del Consejo de Seguridad, Oleksiy Danilov, en la televisión nacional ucraniana.

Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motuzyanyk, dijo que no confirmaría ni negaría un rol ucraniano.

"Ucrania está realizando actualmente una operación defensiva contra la agresión rusa en el territorio de Ucrania, y esto no significa que Ucrania sea responsable de todas las catástrofes en el territorio de Rusia", afirmó.

Rusia acusa a Ucrania de atacar un depósito de combustible

Un funcionario ruso acusó a las fuerzas de Ucrania de atacar un depósito de combustible ubicado en Belgorod, una ciudad de Rusia ubicada en la frontera con Ucrania.

El funcionario detalló que en la mañana dos helicópteros militares de Ucrania entraron a territorio ruso y atacaron el depósito de combustible, por lo que las autoridades tuvieron que restablecer la cadena de suministro y evitar una interrupción de energía.

"El incendio en el depósito de petróleo se produjo como resultado de un ataque aéreo procedente de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que entraron en el territorio de la Federación Rusa volando a baja altura. No hay víctimas", dijo Viacheslav Gladkov, gobernador de Belgorod.

Rusia: “la fuerza aerea ucraniana ha sido totalmente destruida”



*Ucrania procede a atacar con helicópteros Mi-24 depósitos de combustible en Belgorod(territorio ruso)* pic.twitter.com/JXHZ5S6kV5 — Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) April 1, 2022

Esta sería la primera acusación de un ataque aéreo en territorio de Rusia desde hace más de un mes que Moscú envió sus tropas a Kiev para iniciar una operación especial.

"Diré de inmediato que el presidente, naturalmente, ha sido informado sobre Belgorod. Usted sabe que los trabajadores del ministerio de emergencias también fueron allí, y que se está haciendo todo lo posible para reorganizar la cadena de suministro de combustible, para que lo que sucedió no afecte los niveles de suministro de todos los tipos de combustible necesarios".

Ataque de Ucrania afecta negociaciones de paz con Rusia

En respuesta al supuesto ataque aéreo cometido por Ucrania, el portavoz del Kremlin indicó que esta acción afecta directamente las negociaciones de paz entre las dos acciones ex soviéticas.

“Por supuesto, esto no es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones cómodas para continuar las conversaciones de paz”, señaló Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.

