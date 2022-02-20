Rusia y Bielorrusia prolongan ejercicios militares

Rusia y Bielorrusia están extendiendo los ejercicios militares que debían finalizar el domingo 20 de febrero, dijo el ministro de Defensa de Bielorrusia, en un paso que intensifica aún más la presión sobre Ucrania mientras los líderes occidentales advierten sobre una inminente invasión rusa.

La decisión de extender los simulacros se tomó debido a la actividad militar cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia, así como a la escalada de la situación en la región de Donbass, en el este de Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa de Bielorrusia en un comunicado.

El ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Khrenin, dijo que el enfoque de los ejercicios extendidos era "garantizar una respuesta adecuada y la reducción de los preparativos militares (...) cerca de nuestras fronteras comunes".

El Kremlin no comentó sobre losejercicios militares de Bielorrusia.

La OTAN dice que Rusia tiene hasta 30,000 soldados en Bielorrusia y podría usarlos como parte de una fuerza de invasión para atacar Ucrania, que se encuentra al sur de Bielorrusia. Moscú negó tal intención.

#RussiaUkraine #Belarus



Minsk and Moscow decided to continue the joint inspection of the reaction forces - the Ministry of Defense of Belarus — due to military activity near the borders and the aggravation in the Donbass. pic.twitter.com/TLQuXO9hlH — David Kime (@CyberRealms1) February 20, 2022

Acusasiones, provocaciones y sanciones

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las repetidas advertencias de Occidente de que Rusia estaba a punto de invadir Ucrania eran provocativas y podrían tener consecuencias adversas, sin dar detalles.

Rusia y sus aliados dicen que Ucrania y Occidente están aumentando las tensiones al enviar refuerzos de la OTAN a Europa del Este.

Los países occidentales están preparando sanciones que, según dicen, serían de gran alcance contra empresas e individuos rusos en caso de una invasión.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo en una entrevista de la BBC el domingo que tales sanciones "golpearían muy, muy fuerte" y podrían incluir restricciones al acceso de las empresas rusas al dólar y la libra esterlina.

Sin embargo, reconoció que tales amenazas pueden no disuadir a Moscú.

"Tenemos que aceptar en este momento que el presidente ruso Vladimir Putin posiblemente esté pensando ilógicamente sobre esto y no ve el desastre que se avecina", dijo Johnson.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que Occidente debería imponer algunas de las sanciones ahora, en lugar de esperar una invasión.

"Rusia tiene que ser detenida ahora mismo. Vemos cómo se desarrollan los acontecimientos", dijo Kuleba.

#ukraine #UkraineRussiaCrisis



"Putin has every reason not to consider his Ukrainian counterpart Vladimir Zelensky as a person who can fulfill the Minsk agreements," - Dmitry Peskov, the press secretary of the Russian president. pic.twitter.com/jOJVkXovDI — David Kime (@CyberRealms1) February 20, 2022

Separatistas ucranianos

El foco de las tensiones en los últimos días ha estado en la franja del este de Ucrania que los rebeldes separatistas respaldados por Rusia tomaron en 2014, el mismo año en que Rusia anexó Crimea. Más de 14,00 personas han muerto en el conflicto del este.

Los incidentes de bombardeos a través de la línea que divide a las fuerzas gubernamentales y separatistas, que fueron esporádicos en el pasado, aumentaron considerablemente la semana pasada.

El domingo, un reportero de Reuters escuchó explosiones en el centro de la ciudad de Donetsk, en la región oriental de Donbass controlada por separatistas. Fuertes bombardeos se escucharon en otras partes de la región.

Los mensajes SMS enviados a los residentes de Donetsk instaron a los hombres a presentarse para el servicio militar.

Más de 30,000 personas de Donetsk y la cercana Luhansk cruzaron la frontera rusa en las últimas 24 horas, segpun autoridades de la región rusa de Rostov. Los separatistas comenzaron a evacuar a los residentes el viernes diciendo que Ucrania planeaba atacar, lo que Kiev negó.

A los aliados occidentales de Kiev les preocupa que Rusia pueda usar la escalada como pretexto para un conflicto más amplio.