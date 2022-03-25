Ucrania día 30 de la invasión del ejército de Rusia

El alcalde de Mariupol en Ucrania, ha informado que la cifra de muertos por el ataque del ejército de Rusia del 16 de marzo al Teatro Dramático de Mariupol fue de 300 personas. "No quise creer en este horror hasta el final. Hasta el final quise creer que todos lograron escapar.

"Podremos restaurar los edificios, pero nunca recuperaremos a amigos, vecinos, familiares y seres queridos.

La ciudad de Chernihov, en el norte de Ucrania, ha sido aislada por las fuerzas rusas, según ha confirmado el gobernador regional.

Los misiles guiados de precisión rusos están fallando hasta el 60% de las veces en Ucrania, dijeron tres funcionarios estadounidenses con conocimiento de inteligencia sobre el tema, una posible explicación del pobre progreso de la invasión rusa.

Tropas de Rusia bombardean centro de ayuda humanitaria

Los bombardeos por parte del ejército de Rusia ha alcanzado una clínica que actuaba como centro de ayuda humanitaria en la ciudad oriental de Jarkov matando a cuatro personas, ha informado la policía regional en un comunicado.

Rusia sigue intentando establecer un corredor en el sureste entre la región de Donetsk y Crimea y por ello continúa "realizando grandes esfuerzos" para capturar las ciudades de Popasna, Rubizhne y sobre todo Mariupol, en el inicio del trigésimo día de la invasión rusa de Ucrania.

La batalla por Mariupol es brutal

La batalla por Mariupol es brutal. La encarnizada lucha transcurre entre cadáveres abandonados por las calles, edificios reducidos a esqueletos y civiles muriendo de hambre, de sed, de frío y de miedo. Aún quedan allí 100,000 personas atrapadas en los escombros de la ciudad, buscando alimento y cobijo entre bombas que estallan sin pausa. Pero Putin quiere hacerse con esos escombros a toda costa. Así podrá reunificar el histórico Donbas y unir Rusia a Crimea. Exactamente como hizo Grozny con la capital chechena.

Ucrania espera abrir hoy un corredor humanitario seguro para evacuar a los civiles de la ciudad sitiada de Mariupol en vehículos privados, dijo la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk.

El ejército de Rusia ha destruido un importante depósito de combustible utilizado para abastecer a las fuerzas armadas de Ucrania en el centro del país en un ataque con misiles, dijo el viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros, confirmaron este jueves Kiev y Moscú, una operación que las autoridades ucranianas afirman que constituye la primera permuta de militares capturados desde el inicio de la invasión hace un mes.

El Gobierno húngaro ha retirado que no dejará pasar armas para Ucrania por su territorio porque no quiere involucrarse en la guerra, después de que anoche el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, preguntará en la reunión de la Alianza por qué Hungría impide el transporte de material bélico.

Joe Biden sigue con su gira europea. Tras estar en Bruselas, esta mañana ha llegado a Polonia, para visitar este país fronterizo con Ucrania, que es uno de los países que más refugiados ha recibido desde que estalló la guerra.

El mapa de los refugiados de la guerra de Ucrania: más de 3.7 millones de personas han abandonado el país desde el 24 de febrero y 6.5 de millones de desplazados internos.

Cortarán única conexión ferroviaria entre Rusia y la Unión Europea

Finlandia ha ordenado suspender a partir del próximo lunes la línea de tren que une San Petersburgo y Helsinki, la única conexión ferroviaria entre Rusiay la Unión Europea (UE) que permanecía en funcionamiento, ha informado hoy la compañía finlandesa de ferrocarriles VR.

Los responsables de VR señalaron que esta decisión del Ejecutivo finlandés se debe a las sanciones impuestas a Moscú por la UE a raíz de la invasión rusa de Ucrania, ya que la compañía que opera este servicio de trenes está participada al 50% por la empresa estatal rusa RZD.

