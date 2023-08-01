Ucrania elimina símbolos del comunismo del monumento a la Madre Patria

En un golpe de desafió contra Rusia, el gobierno de Ucrania eliminó los símbolos del comunismo en el monumento a la Madre Patria, una de los emblemas más importantes del país, en medio de la guerra entre ambas naciones.

El domingo 30 de julio, trabajadores ucranianos quitaron la hoz y el martillo a la estatua ubicada en el río Dniéper, que ha estado ahí desde 1981, cuando Kiev aún pertenecía a la Unión Soviética, por lo que representaba el comunismo de Rusia.

Madre Patria de 62 metros, es considerada la estatua más alta de Europa, y se le cortaron y derribaron una de las dos coronas de trigo esmeralda que se encuentran arriba de la hoz y el martillo.

Los símbolos comunistas serán reemplazados por un tridente de tres puntas, que fue soldado por metalúrgicos ucranianos en la capital Kiev, el tridente está asociado a la nación desde que logró su independencia.

¡Caen los restos, de por sí ya decadentes, del #comunismo!



El martillo y la hoz ya no decoran más la estatua de "La Madre Patria", la más alta de Europa, ubicada en #Ucrania



En medio de la guerra con #Rusia, el pueblo ucraniano decidió retirar los símbolos de su pasado… pic.twitter.com/s9gsY2H8hG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 2, 2023

Antes de quitar la hoz y el martillo, las autoridades realizaron una encuesta a los ciudadanos, donde la mayoría estuvieron de acuerdo en sustituir los símbolos comunistas relacionados con Rusia.

Además, el monumento Madre Patria cambiará de nombre y ahora se llamará Madre Ucrania, dijo el Ministerio de Cultura y Política. El tridente será colocado el 24 de agosto, durante la celebración de la Independencia de Ucrania.

¿Por qué Ucrania eliminó los símbolos comunistas de su monumento en Kiev?

La hoz y el martillo son símbolos del comunismo de Rusia y de cuando Ucrania pertenecía a una de las 15 naciones de Unión Soviética, por lo que quitarlos es como “activar una lucha no solo en campo de batalla, sino también en el frente cultural e informativo”, indicó el jefe del Museo Nacional de Ucrania

Agregó que por primera vez “no habrá símbolos enemigos en nuestra tierra”, pues aunque desde hace años el comunismo fue prohibido en el país, aún estaban los mayores símbolos de esta doctrina política y económica.

