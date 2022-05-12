Ayúdanos a dejar Azovstal: Grito desesperado desde Ucrania a Elon Musk

Las tropas rusas continúan un día más realizando operaciones ofensivas en lo que denominan la Zona Operacional del Este de Ucrania, para controlar las regiones de Donetsk y Lugansk, ambas prorrusas, y en Jerson, en el sur y parcialmente en su poder, para mantener el corredor terrestre con la Crimea ocupada. Soldados piden ayuda a Elon Musk.

Según el último informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, publicado este jueves en su página de Facebook, ciertas unidades del ejército de Bielorrusia continúan vigilando la frontera entre Ucrania y el país vecino, concretamente en las regiones de Brest y Gomel. En opinión de los militares ucranianos, todavía existe la amenaza de ataques con misiles y bombas contra objetivos ucranianos desde el territorio de Bielorrusia.

El batallón Azov pide ayuda a Elon Musk para que les saque de la acería de Azovstal

Un comandante del regimiento de Azov que permanecen sitiados en la acería de Azovstal, en la sureña ciudad ucraniana de Mariupol, ha pedido ayuda directamente al multimillonario estadounidense Elon Musk para que interviniera para salvarlos.

"La gente dice que vienes de otro planeta para enseñarle a la gente a creer en lo imposible. (...) Donde vivo, es casi imposible sobrevivir", tuiteó Sergei Volyna, comandante de la 36.ª Brigada de Infantería de Marina de Mariupol.

"Ayúdanos a dejar Azovstal por un tercer país. Si no eres tú, ¿quién más?

Los líderes militares ucranianos han dado pocas esperanzas de una posible ofensiva para liberar a los últimos defensores de Mariupol, atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal.

"Hasta la fecha, una operación de este tipo requeriría un número considerable de efectivos porque los soldados ucranianos se encuentran a una distancia de 150-200 kilómetros", una operación muy costosa en términos de vidas humanas porque los rusos han erigido poderosas defensas.

Sí hay riesgo de una guerra nuclear: Rusia

Rusia afirmó hoy que el suministro de armas occidentales a Ucrania, el entrenamiento de las tropas ucranianas en su uso, el envío de mercenarios y los ejercicios de la OTAN junto a las fronteras rusas aumentan la posibilidad de un conflicto directo, en el que siempre existe el riesgo de una guerra nuclear en toda regla.

Por tanto, sostuvo, Occidente no debe engañarse a sí mismo ni a los demás sino "pensar en las posibles consecuencias de sus acciones.

Once aeropuertos de Rusia cerrados

Rosaviatsia, la agencia federal rusa de transporte aéreo, extendió hoy hasta el próximo día 19 el cierre provisional de once aeropuertos del centro y sur del país, vigente desde el pasado 24 febrero, cuando Rusia lanzó su denominada "operación militar especial" en Ucrania.

Rusia ha lanzado 800 misiles desde el inicio de la guerra

Un total de 788 misiles balísticos de crucero han sido lanzados desde territorio ruso o bielorruso desde que Moscú comenzó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, según informó el jefe adjunto de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (AFU) ucranianas, Oleksiy Hromov.

La cadena estadounidense CNN publicó este jueves un video obtenido por la cámara de vigilancia de un negocio en las afueras de Kiev en el que aparentemente varios soldados rusos disparan a dos civiles ucranianos desarmados.

Suecia blinda uno de sus territorios

Las Fuerzas Armadas de Suecia refuerzan su capacidad militar en la isla de Gotland, en el mar Báltico, al ser una zona vulnerable a la amenaza rusa.

Después de muchos años, esta isla se vuelve a llenar de militares en las calles y en los montes para evitar un posible ataque. Junto a la vigilancia militar, también se han distribuido carteles en todas las casas para que los vecinos de Gotland sepan cómo actuar en caso de que estalle una guerra.

Estos refuerzos surgen en el marco de una posible adhesión de Suecia a la OTAN.

