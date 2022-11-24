Ucrania trabaja para restablecer la energía eléctrica

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó el miércoles 23 de noviembre que los ingenieros y los servicios de emergencia trabajarían las 24 horas para restaurar la energía y el agua en todo el país.

Rusia lanzó un bombardeo de misiles en Ucrania el miércoles, matando a 10 personas, forzando el cierre de plantas de energía nuclear y cortando el suministro de agua y electricidad en muchos lugares. Toda la región de Kiev, donde viven más de 3 millones de personas, se quedó sin electricidad y agua corriente, dijo el gobernador de Kiev. Gran parte de Ucrania sufrió problemas similares y algunas regiones implementaron apagones de emergencia para ayudar a conservar energía y realizar reparaciones.

Durante su discurso de video nocturno habitual, Zelenski contó el trabajo que se había llevado a cabo para restaurar los servicios en múltiples regiones.

"Situación muy difícil en Kiev. Las obras continuarán durante toda la noche. Esperamos el resultado mañana, en la primera mitad del día. Asimismo, en todas las demás ciudades y comunidades que se vieron afectadas o se quedaron sin electricidad", dijo Zelenski.

Agregó que Ucrania había logrado repatriar a 35 militares y un civil el miércoles.

Russian missile strikes on #Ukraine's energy system on 23/11/22.Missiles hit high-voltage transformer substations in lviv,Kiev,Mykolaiv,Odessa, Khmelnytskyi, Vinnutsia,Poltava,Dnipropetrovsk regions,Kiev city. pic.twitter.com/x1euOJGGLR — 🇷🇺РОССИЯЧИНА🇨🇳 (@CNSARosCosMoS) November 24, 2022

Llamados a la ONU para detener ataque aéreos

El presidente Zelenski también hizo un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el miércoles 23 de noviembre para que tome medidas para detener los ataques aéreos rusos contra infraestructuras vitales que una vez más han sumido a las ciudades ucranianas en la oscuridad y el frío a medida que se acerca el invierno.

Rusia desató un bombardeo de misiles en Ucrania más temprano ese día, forzando el cierre de plantas de energía nuclear y matando a civiles en Kiev.

Ucrania está esperando ver "una reacción muy firme" a los ataques aéreos del miércoles del mundo, agregó. Es poco probable que el consejo tome alguna medida en respuesta a la apelación ya que Rusia es un miembro con poder de veto.

Zelenski pidió que se negara a Rusia una votación sobre cualquier decisión relacionada con sus acciones.

"No podemos ser rehenes de un terrorista internacional", dijo. "Rusia está haciendo todo lo posible para que un generador de energía sea una herramienta más poderosa que la Carta de la ONU".

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Putin estaba "claramente armando el invierno para infligir un sufrimiento inmenso al pueblo ucraniano". El presidente ruso "tratará de congelar el país para que se someta", agregó.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, respondió quejándose de que estaba en contra de las reglas del consejo que Zelenski apareciera en video, y rechazó lo que llamó "amenazas y ultimátums imprudentes" de Ucrania y sus partidarios en Occidente.

Nebenzya dijo que el daño a la infraestructura de Ucrania fue causado por misiles disparados por sistemas de defensa aérea que se estrellaron contra áreas civiles después de ser disparados contra misiles de Rusia, y pidió a Occidente que deje de proporcionar a Ucrania misiles de defensa aérea.