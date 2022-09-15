Autoridades de Ucrania encuentran fosa común con 440 cuerpos

En Izium, una ciudad de Ucrania, recientemente desocupada por las tropas rusas, las autoridades locales informaron que encontraron una fosa común con cerca de 440 cuerpos. Un oficial regional agregó que algunas de las personas ahí enterradas murieron por bombardeos y ataques aéreos.

El oficial Serhy Bolvinov informó que se llevarán a cabo investigaciones forenses en todos los cuerpos que se encontraron en la fosa común de Izium.

“Puede decir que es uno de los sitios de entierro más grandes en una de las ciudades liberadas. 440 cuerpos fueron sepultados en un solo lugar”. dijo el oficial de la policía de Ucrania.

"Algunos murieron a causa del fuego de artillería... otros murieron a causa de los ataques aéreos", dijo. Miles de tropas rusas huyeron de Izium el fin de semana pasado.

Hallan segunda fosa común en Ucrania

El presidente de Ucrania de Volódimir Zelenski culpó a Rusia y comparó el descubrimiento con lo que sucedió en Bucha, en las afueras de la capital, Kiev, en las primeras etapas de la invasión por parte de las fuerzas rusas a finales de febrero.

Ucrania y sus aliados occidentales han acusado a las fuerzas rusas de perpetrar crímenes de guerra en Bucha.

"Rusia está dejando muerte atrás en todas partes y debe ser considerada responsable", dijo Zelenski en un discurso de video.

Rusia ha negado repetidamente tener como objetivo a civiles o haber cometido crímenes de guerra.

Miles de soldados rusos huyeron de Izium el fin de semana, dejando atrás grandes cantidades de municiones y equipo, su peor derrota desde que fueron expulsados de las afueras de Kiev en marzo.

El presidente de Ucrania , Volodymyr Zelenskiy, dijo que los sistemas de defensa aérea eran una prioridad para su país en su intento de proteger sus ciudades y pueblos de los ataques rusos.

Añadió que los pueblos y aldeas recapturados de las fuerzas rusas habían quedado en mal estado y que había "evidencia de genocidio contra los ucranianos".