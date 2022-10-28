247 días de la invasión de Rusia: Dan ultimátum a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refirió a las afirmaciones recientes de Rusia de que Ucrania se está preparando para usar una "bomba sucia" radiológica en su propio territorio, y enfatizó que "los aliados de la OTAN rechazan esta acusación claramente falsa". Dio la bienvenida a las sanciones que los Aliados y la Unión Europea están implementando en Teherán ante la invasión de Rusia.

Dijo que Rusia “no debe usar falsos pretextos para una mayor escalada” en Ucrania. Además, condenó el apoyo militar de Irán al esfuerzo de guerra ruso, diciendo que “ningún país debería ayudar al agresor en una guerra ilegal”.

El general estadounidense Mark Milley ha pedido esta semana a los aliados de Ucrania que ayuden al país a construir un sistema integral de defensa aérea y antimisiles.

Proyecto para proteger los cielos de todo el continente

Solo un día después, 14 países de la OTAN y Finlandia firmaron una carta de intención para desarrollar la "Iniciativa europea Sky Shield", un proyecto conjunto para proteger los cielos de todo el continente mediante la integración y coordinación de los sistemas de defensa aérea y antimisiles de sus miembros y cooperar en su adquisición.

Las entregas occidentales de sistemas de defensa aérea y antimisiles a Ucrania significan que pronto podrá defenderse mejor contra las tácticas del Kremlin.

Terminó la operación de desalojo de la región de Jersón

El gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha anunciado este viernes que la operación de evacuación de la región de Jersón ha sido completada con éxito, una medida que fue tomada por las autoridades prorrusas ante el avance de las tropas ucranianas en la zona.

Aksenov ha explicado que "todos los residentes han sido trasladados a la zona occidental del Dniéper en la región" y ha visitado la zona junto al vicedirector de gabinete de la Presidencia, Sergei Kiriyenko.

"El paso está vacío. El trabajo se ha completado tras organizar la salida de los residentes a zonas más seguras de Rusia. Me alegro de que todo el mundo haya sido capaz de abandonar la zona de forma rápida y segura a medida que continúan los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha aseverado en un mensaje en su canal de Telegram.

Ultimátum a Ucrania

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmytro Medvedev, emitió un ultimátum a Ucrania: arreglará la situación con el suministro de electricidad solo después de reconocer las regiones ocupadas.

El Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a Desastres de la OTAN y Rumania firmaron un acuerdo de cooperación esta semana para brindar capacitación paramédica a sanitarios ucranianos.

Este entrenamiento ayudará a aumentar las capacidades del sistema médico ucraniano en medio de la guerra de agresión de Rusia, una situación exacerbada por el inicio de las condiciones invernales y los continuos desafíos que plantea también la pandemia de COVID-19.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha seguido instando a Israel a ayudar a "cerrar el cielo" sobre Ucrania incluso después de que las declaraciones de la Knesset dejaran en claro que no enviará ayuda militar a Kiev.

Pérdidas entre las tropas rusas

Como cada día desde que comenzó la invasión de Rusia, Ucrania publica un informe en materia de pérdidas entre las tropas rusas, tanto humanas como materiales.

"Sound trumpets! let our bloody colours wave!

And either victory, or else a grave."

William Shakespeare, Henry VI



Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Oct 28: pic.twitter.com/DOvuSnmWUb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 28, 2022

El último, publicado a través de sus redes sociales, indica que alrededor de 69.700 soldados rusos han perecido en la guerra. Por otro lado, han registrado 2.640 tanques, 16 barcos y 351 misiles de crucero menos entre el arsenal moscovita.

