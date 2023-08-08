Entrevista | Ucrania resiste con un ejército “tan chico” a los ataques de Rusia: Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país tiene que hacer guerra combatiendo y resistiendo a los ataques de Rusia, que hace poco más de un año inició una invasión por órdenes de Vladimir Putin.

“Tenemos que hacer guerra combatiendo, eliminando las consecuencias de la agresión rusa en territorio ucraniano”, declaró en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Zelensky aseguró qué hay una “guerra colonizadora de Rusia en territorio ucraniano”, la cual inició el 23 de febrero de 2022 en la región del Donbás.

Ese día, Putin anunció que la operación especial tenía el objetivo de desmilitarizar a Ucrania y juzgar a quienes cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos.

En septiembre del año pasado, Putin anunció la anexión a Rusia de las regiones de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk. Esta acción no fue reconocida por el gobierno ucraniano, quien pidió su ingreso a la OTAN, sin éxito.

“Cuando dicen que la OTAN combate con Rusia en territorio ucraniano esto lo dice Rusia, porque no le cabe en la cabeza imaginarse cómo un ejército tan chico puede resistir a un ejército tan grande como el de ellos”, señaló Zelensky para Fuerza Informativa Azteca.

Zelensky busca un encuentro con presidentes de Latinoamérica

El presidente de Ucrania afirmó que su país nunca ha querido ninguna guerra; sin embargo, la única vía que podría terminar con este conflicto es la política. “No hablamos del campo de batalla sino de la diplomacia”, añadió.

Durante la entrevista, reconoció que Ucrania está lista a encontrarse con los líderes de América Latina para presentar sus principios y discutirlos.

“No se trata sólo de armas, podemos hablar del grano, del trigo, de la seguridad nuclear en el mundo, en Ucrania”, mencionó Zelensky, quien utiliza las redes sociales para mostrar los daños de la guerra y en otros casos, agradecer el apoyo de los países que han envidado armamento.

En una de sus más recientes publicaciones, argumentó que “la posición responsable de cada socio en el suministro de sistemas de defensa aérea y misiles es muy importante”, ya que se necesita “una protección completa contra el terror” que representan los ataques rusos.

“Ucrania puede ganar esta batalla y nuestro escudo del cielo eventualmente garantizará la seguridad de toda Europa. Estoy agradecido con cada estado y cada líder que ayuda”, añadió Zelensky.

