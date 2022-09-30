Putin proclama la anexión de cuatro regiones ucranianas

Al referirse sobre la anexión, el presidente Vladimir Putin, dijo el viernes (30 de septiembre de 2022), que Rusia tiene "cuatro nuevas regiones", en un discurso en el que el Kremlin anunció la polémica maniobra sobre las regiones ucranianas que las fuerzas de Moscú controlan parcialmente después de siete meses de conflicto.

Rusia declaró la anexión múltiple tras realizar lo que describió como referéndums en las áreas ocupadas de Ucrania. Los gobiernos occidentales y Kiev dijeron que las votaciones constituyeron violaciones del derecho internacional y fueron coercitivas.

En un discurso para anunciar la anexión sobre las regiones ucranianas, que las fuerzas de Moscú controlan parcialmente después de siete meses de conflicto, el presidente Putin dijo que Rusia tiene "cuatro nuevas regiones".

El mandatario encabezó la ceremonia del Kremlin, que se realizó antes de un concierto pop en la Plaza Roja para marcarla mayor anexión territorial de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el evento pareció quedar eclipsado por la caída de Lyman, que supondría el colapso de las fuerzas rusas en el norte de Donetsk y abriría el camino para que Kiev asalte el territorio controlado por Rusia justo cuando Putin proclama su anexión.

Kiev guardó silencio sobre la situación en Lyman, pero blogueros militares prorrusos informaron de que las fuerzas ucranianas habían rodeado a miles de tropas rusas, cortando su huida. Pushilin dijo que un camino hacia Lyman seguía abierto, pero reconoció que ahora estaba bajo el fuego de la artilleríaucraniana.

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❗️Putin firma los tratados de adhesión de las nuevas regiones a Rusia pic.twitter.com/iG3ohGOdGi — RT en Español (@ActualidadRT) September 30, 2022

Ucrania tiene parcialmente rodeada a una guarnición rusa

Las fuerzas rusas en Ucrania estaban a punto de sufrir una de sus peores derrotas de la guerra el viernes (30 de septiembre de 2022), en un día en que el presidente Vladimir Putin proclamó la anexión del territorio ocupado durante su invasión.

El líder prorruso de las zonas ocupadas de la provincia ucraniana de Donetsk reconoció que sus fuerzas habían perdido el control total de las aldeas de Dobryshev y Yampil, dejando la guarnición principal de Moscú en el norte de Donetsk cuasi cercada en la ciudad de Lyman.

El ejército ucraniano está "intentando a toda costa estropear nuestros acontecimientos históricos", dijo Denis Pushilin, refiriéndose a una ceremonia de anexión en el Kremlin.



Denis Pushilin, líder separatista:

Es una noticia muy desagradable, pero debemos analizar la situación con sobriedad y sacar conclusiones de nuestros errores.

En otro lugar, misiles destrozaron un convoy de autos civiles que se disponían a cruzar desde el territorio controlado por Ucrania a la zona ocupada por Rusia, matando al menos a 23 civiles. Las autoridades ucranianas lo calificaron como un intento deliberado de Rusia por cerrar los últimos pasos en el frente. Moscú culpó a Kiev. Todo esto sucede a siete meses de que Rusia comenzó con su operación militar especial en Ucrania.