Ucrania recibe más bombardeos del ejército de Rusia

Según los servicios de emergencias de Ucrania, los ataques de Rusia han caído sobre un Hospital psiquiátrico, una pista militar, una guardería, un edificio residencial y una fábrica de calzado. Al menos dos personas han muerto y seis han resultado heridas por los bombardeos de Rusia.

La oficina De derechos Humanos de la ONU dijo el viernes que recibió "informes creíbles" de varios casos en los que fuerzas rusas utilizaron bombas de racimo en áreas pobladas de Ucrania, y agregó que el uso indiscriminado de estas armas podría constituir crímenes de guerra. "

Acusaciones mutuas de Ucrania y Rusia

"Sabes que es mentira, a lo mejor son tus planes". Estas son las palabras que ha dicho Volodimir Zelensky sobre la teoría de Rusia y con las que acusa directamente a Putin.

De esta forma, el presidente de Ucrania ha negado que su país esté preparando un ataque con armas químicas, tal y como había anunciado Rusia, y destaca que "si quieres conocer los planes de Rusia, son de lo que nos acusan".

España enviará más armas

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España enviará más armas al Ejército ucraniano para la defensa de sus civiles. No ha dicho que tipo de armas se enviarán ni cómo llegarán hasta Ucrania.

Moscú ve signos positivos para un alto al fuego

Vladimir Putin, afirmó este viernes que había habido algunos avances en las conversaciones de Moscú con Ucrania, mientras que el Kremlin dijo que el conflicto terminaría cuando Occidente tome medidas para atender las preocupaciones de Moscú.

Vladimir Putin anunció la entrada de 16,000 voluntarios procedentes de Oriente Medio para luchar en el ejército ruso en la guerra en Ucrania.

Los ataques de Rusia sobre objetivos civiles en la guerra en Ucrania continúan. A primera hora de esta mañana aviones rusos han bombardeado la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania.

Rusia afirma haberse hecho con dos aeródromos militares clave para la defensa de Ucrania, y el gran convoy de vehículos militares de Rusia que se extendía desde hace días a lo largo de más de 60 kilómetros se ha ido dispersando a las puertas de Kiev, según muestran las imágenes de satélite.

Apenas unos días después de haber acordado por primera vez en la historia la financiación y compra de armas y equipo letal para sostener al ejército ucraniano, la Unión Europea (UE) va a redoblar esfuerzos. Literalmente. El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha explicado este viernes que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que se reúnen desde ayer en Versalles en una cumbre informal, han dado el visto bueno a dedicar otros 500 millones de euros para material bélico. Con eso serían ya mil millones y en un tiempo récord".

2.5 millones de refugiados

Más de 2.5 millones de refugiados han huido ya de la guerra en Ucrania, 116,000 de las cuales son ciudadanos de terceros países, desde que comenzó la invasión por parte de Rusia el 24 de febrero, según los datos actualizados este viernes por Naciones Unidas.

Unicef cifra en más de un millón los niños que han tenido que abandonar Ucrania desde que se inició la invasión, el 24 de febrero, por parte del Ejército ruso. La mayoría de estos menores han escapado con sus familias hacia Polonia, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría.

