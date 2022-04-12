Ucrania captura a Viktor Medvedchuk, líder prorruso

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde confirma que lograron capturar a Viktor Medvedchuk, político y líder prorruso del partido ucraniano Plataforma Opositora, también es un oligarca cercano a Vladimir Putin.

“Se realizó una operación especial gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Bien hecho”, publicó Zelensky para acompañar la foto donde aparece Viktor Medvedchuk sentado en una silla y esposado.

Cabe recordar que el líder prorruso estaba en arresto domiciliario desde hace más de un año acusado de traición, pero al inició de la operación militar rusa en Ucrania, logró escapar, informaron en su momento medios ucranianos.

Ucrania impuso una serie de sanciones contra Viktor Medvedchuk y otros políticos prorrusos por acusaciones de financiar terrorismo en la región de Donbass, por lo que se encoentraban en arresto domiciliario.

Además, los bienes de Viktor Medvedchuky y el resto de los oligarcas rusos sancionados, se encontraban sujetos a sanciones durante los próximos tres años.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó la detención con una imagen del líder prorruso esposado, y añadió que el hombre portaba un uniforme militar ucraniano para camuflarse.

“Ningún traidor escapará al castigo y será responsable bajo la Ley de Ucrania. Por toda la severidad, por todos los crímenes de hoy, que condujeron a sus acciones personales ", dijo el presidente de la SBU, Ivan Bakanov.

Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе.



1/4 pic.twitter.com/MmCNLVXiAJ — СБ України (@ServiceSsu) April 12, 2022

También agradeció a los elementos que participaron en la detención del líder prorruso, por su “profesionalismo para llevar a cabo la operación especial de varios niveles de peligrosidad”.

Rusia niega detención del líder prorruso Viktor Medvedchuk

Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo para una agencia de noticias rusa que debían esperar para confirmar que la foto era real, debido a la cantidad de información falsa que circula.

Por lo que las autoridades rusas se negaron a dar más declaraciones sobre el tema, hasta que ellos mismo confirmen la detención de Viktor Medvedchuk.