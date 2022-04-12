Vladimir Putin asegura que la masacre en Bucha es falsa

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que son falsas las imágenes difundidas por Ucrania sobre la ciudad de Bucha donde se ven decenas de cadáveres de civiles torturados y lanzados en fosas.

Vladimir Putin dijo que las imágenes son un montaje igual al que creó occidente sobre un ataque con armas químicas en Siria con el objetivo de incriminar al presidente Bashar al-Assad “es el mismo tipo de falsificación en Bucha”, aseveró el mandatario ruso tras reunirse con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Ucrania acusó a los soldados rusos de torturar y asesinar a civiles en Bucha, una ciudad a las afueras de Kiev que estuvo ocupada por el Ejército de Rusia durante varias semanas, hasta que se retiraron por cuenta propia.

Tras darse a conocer la noticia de los supuestos asesinados, los países de occidente pudieron que se castigara a los responsables y se juzgara a Vladimir Putin como un criminal de guerra.

|Reuters

Sin embargo, las autoridades rusas niegan que su Ejército cometiera la masacre y acusaron a Ucrania de preparar la escena para hacer fracasar las conversaciones de paz para que occidente impusiera más sanciones a Rusia.

Ucrania asegura que hay 403 muertos en Bucha

Anatoly Fedoruk, alcalde de Bucha, informó este martes que hasta el momento contabilizan 403 muertos en la ciudad ucraniana a manos de las fuerzas rusas, también registraron que hay 16 personas desaparecidas.

“Tenemos 16 informes de personas desaparecidas. Esperamos y desearíamos saber eventualmente que están escondidos en algún lugar, pero para nuestro gran pesar, lo más probable es que compartan el destino con los otros 403 ciudadanos que perdimos”.

El alcalde de Bucha detalló que los cuerpos de los 403 ciudadanos muertos fueron hallados en diversos lugares, algunos en sus casas, otros tirados en la calle, por lo que tuvieron que recorrer toda la ciudad para recuperar los cuerpos y llevarlos a la morgue.

“Todos los cuerpos que encontramos en las calles, en las aceras, los recogimos y siguiendo el procedimientos los entregamos a la morgue central. Como dije antes, 403 personas fueron asesinadas en Bucha”.

