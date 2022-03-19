Presidente ucraniano insta a Rusia mantener conversaciones de paz

El presidente Volodimir Zelensky pidió el sábado que se celebren conversaciones de paz significativas con Rusia para detener su invasión a Ucrania y afirmó que, de lo contrario, Rusia tardaría "varias generaciones" en recuperarse de sus pérdidas en la guerra.

Desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó el asalto a Ucrania el 24 de febrero, el ejército de Rusia ha sufrido grandes pérdidas y su avance se ha estancado en gran medida, con largas columnas de soldados detenidas en los suburbios de Kiev.

Sin embargo, las tropas rusas han asediado ciudades, reduciendo a escombros las zonas urbanas, y en los últimos días han intensificado los ataques con misiles contra objetivos dispersos en el oeste de Ucrania, lejos de los principales campos de batalla en el norte y el este del país.

El sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había destruido un gran depósito subterráneo de misiles y munición de aviación en la región occidental de Ivano-Frankivsk utilizando armas hipersónicas, misiles que pueden viajar a una velocidad cinco veces superior a la del sonido o más.

Las autoridades ucranianas afirmaron el sábado que no han observado cambios significativos en las últimas 24 horas en las zonas del frente y señalaron que las ciudades de Mariúpol y Jersón, en el sur, e Izyum, en el este, registraron combates especialmente intensos.

Más de 3,3 millones de refugiados han huido de Ucrania a través de su frontera occidental, y otros 2 millones se han desplazado dentro del país. Se siguen realizando esfuerzos para evacuar a los civiles de las ciudades sitiadas a través de "corredores humanitarios".

Las sanciones occidentales sin precedentes, destinadas a paralizar la economía de Rusia y asfixiar su maquinaria bélica, aún no han logrado detener lo que Putin llama una "operación especial" para desarmar a su vecino y "desnazificarlo".

Kiev y sus aliados lo han calificado de pretexto infundado para la guerra.

A generation of Ukrainians who knew of war only from history books and the stories of their grandparents is preparing to fight, and some are choosing to do it with the partners they are building their lives with https://t.co/Z8sdpnJ9Ol pic.twitter.com/quhqyTGUu1 — Reuters (@Reuters) March 19, 2022

Choque dialéctico

En un tono desafiante, Putin prometió el viernes a las multitudes que ondeaban sus banderas en un estadio de fútbol en Moscú que Rusia "cumpliría absolutamente todos nuestros planes".

Horas después, Zelensky dijo que la negativa a comprometerse tendría un precio muy alto para Rusia.

"Quiero que todos me escuchen ahora, especialmente en Moscú. Ha llegado el momento de una reunión, es hora de hablar", señaló Zelensky en un discurso en video publicado en las primeras horas del sábado.

"Ha llegado el momento de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania. De lo contrario, las pérdidas de Rusia serán tales que tardarán varias generaciones en recuperarse".

Analistas occidentales dicen que Putin parece haber subestimado la resistencia a la que se enfrentaba en Ucrania, donde civiles que nunca habían disparado un arma hasta hace unas semanas se unieron a las fuerzas regulares para defender su país.

En un centro de entrenamiento en Odesa, un pintoresco puerto del Mar Negro y un vibrante centro cultural, jóvenes profesionales aprendían a manejar las armas y a aplicar primeros auxilios a las heridas del campo de batalla.

"Toda persona debería saber cómo luchar, cómo ayudar a sus familiares o a otras personas", dijo la diseñadora gráfica de 26 años Olga Moroz, quien estaba entrenando junto a su novio, el director de ventas Maxim Yavtushenko, de 32 años.

El centro ha estado entrenando a entre 80 y 150 personas al día, que buscan prepararse para cuando los soldados rusos que se acercan a la ciudad puedan finalmente llegar.

Kiev y Moscú informaron de algunos avances en las conversaciones de esta semana hacia una fórmula política que garantice la seguridad de Ucrania, manteniéndola al mismo tiempo fuera de la OTAN, aunque ambas partes se acusaron mutuamente de alargar las cosas.